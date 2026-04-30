O Βλαχοδήμος, η ανάγκη για ''κέρβερο'' και το... Πολεμικό Ναυτικό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, το θέμα κάτω από τα δοκάρια και τα ρεπό στον Παναθηναϊκό που θυμίζουν εποχές στρατιωτικής θητείας.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην αγορά για απόκτηση βασικού τερματοφύλακα. Το καλοκαίρι του 2024 αγόρασε από την Σπέτσια τον Μπαρτολμιέι Ντραγκόφκσι, το επόμενο προχώρησε στον δανεισμό του Αλμπάν Λαφόν από την Ναντ και φέτος η μεταγραφή ενδεκαδάτου κίπερ αποτελεί προτεραιότητα, επιβεβαιώνοντας την αποτυχία στις προηγούμενες κινήσεις. Η σκληρή πραγματικότητα για το Τριφύλλι αναφέρει το εξής: Από την εποχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, δηλαδή από το φθινόπωρο του 2023 μέχρι και σήμερα, στο έμψυχο δυναμικό του κλαμπ δεν προστέθηκε ένας άσος ικανός να κάνει την διαφορά. Αν αναλογιστούμε τα ποσά που δαπανήθηκαν σε ομάδες και συμβόλαια και θυμηθούμε πως ο Ιταλός ήρθε στην Αθήνα ως ελεύθερος και με 350.000 ευρώ ετήσιες απολαβές, θα καταλάβουμε ακόμη πιο εύκολα το μέγεθος της αποτυχίας στις επιλογές.

Όπως μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε σε τούτη την γωνιά, ενθυμούμενοι την ατάκα του Πανταλέο Κορβίνο που την έκανε διάσημη ο Αντόνιο Κόντε, ''μπορείς να κάνεις λάθος επιλογή συντρόφου αλλά όχι λάθος στο 1 και στο 9''. Η ΑΕΚ προχωρά προς τον τίτλο έχοντας στους τρεις mvp τον τερματοφύλακά της, Στρακόσια, πέρσι ο Τζολάκης έκανε μυθική σεζόν στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο πρωτάθλημα που ήταν διεκδικητής, είχε έναν εξαιρετικό πορτιέρε κάτω από τα δοκάρια που προτίμησε να πάει αναπληρωματικός στην ΑΕΚ, οδηγούμενος εκεί από την παντελώς λάθος προσέγγιση του τέως τεχνικού διευθυντή του συλλόγου.

Η απόκτηση βασικού κίπερ, απολύτως φυσιολογικά αποτελεί σούπερ προτεραιότητα για το Τριφύλλι, καθώς ο Λαφόν δεν έπεισε πως μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Για ''δεύτερο'' κίπερ ο Παναθηναϊκός είδε μπροστά στα μάτια του πως μπορεί να εμπιστευθεί τον Κότσαρη και για την θέση του τρίτου, κάποιος γηγενής θα συμπληρώσει την τριπλέτα, είτε από την ακαδημία είτε από την εγχώρια αγορά.

Η σεζόν θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, οπότε η λογική λέει πως ο νέος κίπερ θα πρέπει να είναι παρών το αργότερο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, ώστε να έχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής ενόψει των προκριματικών του Conference League.

Μπορεί αυτός να είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος; Ο διεθνής άσος έχει άριστη σχέση με το κλαμπ. Θέλει να ξαναφορέσει την φανέλα με το Τριφύλλι μέχρι το τέλος της καριέρας του. Αυτά είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν. Φέτος, όμως, μετά από μια στείρα διετία στην Αγγλία, ήταν βασικός στη Σεβίλλη, κάνει μια καλή σεζόν στη La Liga, το όνομά του είναι ξανά σε λίστες αρκετών ομάδων. Και είναι στα 32 του. Πέρσι δεν ήταν προτεραιότητά του να γυρίσει στην Ελλάδα. Τι πιο φυσιολογικό από αυτόq Επιστρέφοντας στη Νιούκαστλ και έχοντας συμβόλαιο στα 2.3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, φαντάζει πολύ δύσκολο με τις προτάσεις που θα έχει να προτιμήσει τον Παναθηναϊκό παρά την εξαιρετική σχέση που υπάρχει. Ακόμη και αν περιμένει κάτι που στο τέλος δεν έρθει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον περιμένει μέχρι τον Αύγουστο για παράδειγμα γιατί έχει μπροστά του τον πρώτο στόχο της σεζόν και στο ρόστερ του δεν θα υπάρχει βασικός τερματοφύλακας. Το αν και πως μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα θα το δούμε το καλοκαίρι αλλά οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της επανένωσης.

Κατά τα άλλα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει ΑΕΚ στο... ναύσταθμο της Σαλαμίνας συνεχίζεται κανονικά. Όχι, δεν μπερδευτήκαμε. Απλά η εβδομάδα του Τριφυλλιού μας θύμισε την στρατιωτική μας θητεία στο ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό το καλοκαίρι του 2010. Αν είσαι ναύτης το ''μία μέσα, μία έξω'' είναι κάτι φυσιολογικό. Αν είσαι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που βρίσκεται τέταρτος, στο -16 από τον πρώτο και το σύνολο παρουσιάζει μια κακή εικόνα, αγγίζει τα όρια της ποδοσφαιρικής παράνοιας.

Από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι και σήμερα το πρωί το πρόγραμμα ήταν το εξής:

Τετάρτη ρεπό, Πέμπτη, Παρασκευή προπόνηση. Σάββατο και Κυριακή ρεπό. Δευτέρα, Τρίτη προπόνηση, Τετάρτη, ρεπό. Τέσσερις ημέρες προπόνηση, τέσσερα ρεπό. Μία μέρα ''μέσα'', μία μέρα ''έξω''.

Not bad...

Υ.Γ1: O Oλυμπιακός έκανε κίνηση για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα διαβάζεις τις τελευταίες ημέρες. Μα αυτόν δεν τον είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός; Φυσικά και όχι. Πέρα από μία επικοινωνία τον Ιανουάριο για εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν έχει συμβεί τίποτα παραπάνω, το είχαμε πει και αναφέρει πολλές φορές. Μπορεί ο παίκτης να καταλήξει στο Τριφύλλι; Φυσικά. Αυτό, όμως, είναι εντελώς διαφορετικό με το ''έκλεισε''. Αλλιώς κανένας Ολυμπιακός και καμία επέκταση συμβολαίου δεν θα είχαν εμφανιστεί. Απλή, κοινή λογική...