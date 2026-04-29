Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Τι ενώνει και τι χωρίζει Ελ Καμπί και Ταρέμι

Ρεπορτάζ από τον Κώστα Νικολακόπουλο στους Galacticos by Interwetten ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική των Playoffs.

Η διακοπή για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η τελευταία μέχρι το φινάλε των Play Off 1-4 της Stoiximan Super League και πλέον θα πάμε... non-stop μέχρι τέλους. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουος, μίλησε στους Galacticos by Interwetten ενόψει του κομβικού ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Αρχικά, στάθηκε στο επιθετικό δίδυμο Αγιούμπ Ελ Καμπί - Μεχντί Ταρέμι, κάνοντας λόγο για αυτά που τους «ενώνουν» κι αυτά που τους... χωρίζουν. Όπως τόνισε το βασικό στη συνεργασία τους είναι πως τους αρέσει να παίζουν μαζί, αν και αμφότεροι έχουν να σκοράρουν καιρό.

Εκτός αυτού ο Κώστας Νικαλακόπουλος ανέφερε πως αμφότεροι έχουν μπροστά τους το Μουντιάλ, το οποίο βάσει της ηλικίας τους πιθανότερα θα είναι το τελευταίο τους. Από την άλλη τόνισε πως είναι δύσκολο στα επόμενα τέσσερα ματς να τους ξεκινήσει μαζί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.