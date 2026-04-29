Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Τι ενώνει και τι χωρίζει Ελ Καμπί και Ταρέμι
Η διακοπή για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η τελευταία μέχρι το φινάλε των Play Off 1-4 της Stoiximan Super League και πλέον θα πάμε... non-stop μέχρι τέλους. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουος, μίλησε στους Galacticos by Interwetten ενόψει του κομβικού ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Αρχικά, στάθηκε στο επιθετικό δίδυμο Αγιούμπ Ελ Καμπί - Μεχντί Ταρέμι, κάνοντας λόγο για αυτά που τους «ενώνουν» κι αυτά που τους... χωρίζουν. Όπως τόνισε το βασικό στη συνεργασία τους είναι πως τους αρέσει να παίζουν μαζί, αν και αμφότεροι έχουν να σκοράρουν καιρό.
Εκτός αυτού ο Κώστας Νικαλακόπουλος ανέφερε πως αμφότεροι έχουν μπροστά τους το Μουντιάλ, το οποίο βάσει της ηλικίας τους πιθανότερα θα είναι το τελευταίο τους. Από την άλλη τόνισε πως είναι δύσκολο στα επόμενα τέσσερα ματς να τους ξεκινήσει μαζί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.