Ο Κ. Νικολακόπουλος απαντάει μέσα από το blog του στο gazzetta σε ένα ερώτημα γύρω από την 11άδα του Ολυμπιακού.

Συζητήθηκε πολύ η επιλογή του Μεντιλίμπαρ να πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο έχοντας μία ενδεκάδα με τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας.

Βοήθησε φυσικά στην όλη συζήτηση και το αποτέλεσμα, η νίκη, καθώς έτσι πάει στο ποδόσφαιρο, πάνω απ΄ όλα μετράει το αποτέλεσμα. Και μία τέτοια σημαντική νίκη λογικό είναι να προκάλεσε σχόλια και να δόθηκε έμφαση και στην παράμετρο της συγκεκριμένης απόφασης του προπονητή.

Απλά είναι νομίζω ένα καλό ερώτημα, αν αυτή η ενδεκάδα έχει ξαναπαίξει στη φετινή σεζόν! Αν δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ έχει ξαναεπιλέξει το σχήμα αυτό με Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί, Ζέλσον. Και η απάντηση ίσως εκπλήξει κάποιους, ίσως πολλούς-ποτέ δεν έχει ξαναπαίξει μαζί τη φετινή σεζόν αυτή η ενδεκάδα. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

Κι αν θέλετε να το πάμε κι ένα βήμα παραπάνω: και σε ολόκληρη την περσινή σεζόν πάλι σε ένα μόνο παιχνίδι έπαιξαν μαζί αυτοί οι 11 παίκτες. Για την ακρίβεια οι 10, καθότι μιλάμε για τον τελικό του Κυπέλλου, το 2-0 επί του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, κι ο Μεντιλίμπαρ είχε δώσει όλα τα ματς του Κυπέλλου στον Πασχαλάκη.

Άρα, είναι μία ενδεκάδα που έχει παίξει μαζί δύο φορές σε δύο σεζόν κι έχει δύο ίδιες νίκες (2-0) σε ένα τελικό Κυπέλλου και σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Δεν το λες και…άσχημο.

Στη φετινή σεζόν, για να γυρίσουμε στα πιο φρέσκια κουλούρια, υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια στα οποία ο Μεντιλίμπαρ πλησίασε πολύ στη συγκεκριμένη ενδεκάδα, κάνοντας τελικά μία διαφοροποίηση. Αναφέρομαι στα δύο ματς για το Τσάμπιονς Λιγκ, εκτός έδρας με την Άρσεναλ (0-2) και την Μπαρτσελόνα (1-6), στα οποία ήταν βασικός ο Ποντένσε στη θέση του Ρόντινεϊ. Και σε ένα ακόμη παιχνίδι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, στο οποίο ήταν βασικός ο Πνευμονίδης αντί του Ζέλσον.

Οι εκτιμήσεις στο Ρέντη λένε ότι αυτή η ενδεκάδα, του 2-0 επί του ΠΑΟ στη Λεωφόρο, θα παίξει και στην Τούμπα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πάλι θα έχει το ίδιο καλό αποτέλεσμα!

Άσχετο: Στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων, την ήττα από τη Γερμανία, είχαν βρεθεί στη Λεωφόρο ο Κοβάσεβιτς κι ο Ακκάς, από πλευράς Ολυμπιακού. Αν κατάλαβα καλά, δεν ενθουσιάστηκαν με την απόδοση του ομογενή αριστερού μπακ, Νόα Άλεν.

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στις δύο πρώτες αγωνιστικές των πλέϊ οφ, μία ήττα και μία νίκη, δεν διαφέρουν και πολύ από τα αποτελέσματα που γενικά φέρνει ο Ολυμπιακός στις δύο πρώτες αγωνιστικές των πλέϊ οφ εδώ και μία πενταετία.

Το 2025 ήταν Ολυμπιακός-ΠΑΟ 4-2 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

Το 2024 ήταν Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-3 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0

Το 2023 ήταν Βόλος-Ολυμπιακός 0-3 και Ολυμπιακός-Άρης 2-2

Το 2022 ήταν Ολυμπιακός-Άρης 2-1 και ΠΑΣ-Ολυμπιακός 1-1

Πάντα δηλαδή είχε ένα καλό κι ένα κακό αποτέλεσμα, ενώ μία σεζόν είχε δύο ήττες!

