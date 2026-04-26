Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι η απώλεια του κυπέλλου. Είναι η «άδεια» εικόνα των παικτών του. Το κενό βλέμμα του Λουτσέσκου. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει.

Η απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας και η δικαιότατη κατάκτησή του από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό δεν ήταν απλώς ένα ατυχές αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν η κατάληξη μιας παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης.

Ο Δικέφαλος, παρότι προηγήθηκε και είχε τον έλεγχο της κατάστασης, επιβεβαίωσε πως το μεγαλύτερο πρόβλημά του αυτή τη στιγμή είναι πνευματικό. Στο χορτάρι λείπει η καθαρή σκέψη και η αποφασιστικότητα που απαιτούν παιχνίδια σαν κι αυτό.

Μια στιγμή αρκούσε για να έρθουν τα πάνω κάτω. Στο 1-1 ο Σενγκέλια και ο Φούντας έβαλαν στη μέση τον Μπάμπα. που δεν πήρε ποτέ βοήθεια από τον Τάισον, έφτιαξαν την συνθήκη και… τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το μόνο λάθος που έκαναν οι Ομιλήτες ήταν οι υπερβολικά πολλές και συνήθως αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Αυτές «ξύπνησαν» τους παίκτες του ΠΑΟΚ από το λήθαργο τους ξανάβαλαν στο παιχνίδι και τους οδήγησαν στην ισοφάριση με την καταπληκτική ενέργεια (όλη κι όλη δεύτερη στη σεζόν, μετά το γκολ στην Αυστρία τον Αύγουστο) του Καμαρά και το γκολ του Γερεμέγεφ..

Στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta –«Bizim ΠΑΟΚ, ο δικός μας ΠΑΟΚ»- υπάρχει μια ενότητα με την εξής ερώτηση που απάντησαν όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους: Τι είναι ΠΑΟΚ; Η απάντηση είναι απλή. Κερδίζει ο ΟΦΗ κόρνερ απ’ το πουθενά (το μοναδικό καλό «βολέ» του Λίλο), στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Μέχρι τότε δεν έχει περάσει την σέντρα. Γυρίζω στον Γιώργο Σακελλαρίου δίπλα μου και του λέω: «Να δεις, που απ’ αυτή τη φάση, θα το φάμε…». Αυτό, είναι ΠΑΟΚ!.

Το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Είναι κυρίως πνευματικό. Και κυρίως δεν σε πείθει αυτή η ομάδα ότι μπορεί να βγάλει αντίδραση, να βρει ενέργεια, να επιστρέψει σε μια εικόνα που να μπορεί να υποστηρίξει τον οποιονδήποτε στόχο. Γιατί σε αυτή τη φάση της χρονιάς, η ποιότητα από μόνη της δεν αρκεί.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου η ομάδα του έχει χάσει την ταυτότητά της και ανέλαβε την ευθύνη. «Είναι δική μου η ευθύνη η εικόνα της ομάδας», είπε, περιγράφοντας μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται: προβάδισμα, φόβος, απώλεια ελέγχου. «Κερδίζουμε 1-0 και αντί να σφραγίσουμε τη νίκη, υπάρχει φόβος. Όταν δεχτούμε γκολ, χάνουμε τα πάντα».

Όταν αυτή η συνθήκη είναι επαναλαμβανόμενη η ευθύνη βαραίνει (και) τον προπονητή, πέραν των παικτών, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, υγιές, ποδοσφαιρικό, να συμβαίνει κατ' επανάληψη και να μην μπορείς να το αλλάξεις.

Ο Ρουμάνος τεχνικός απέδωσε την εικόνα αυτή στην κόπωση και στους τραυματισμούς που συσσωρεύτηκαν από τον Φεβρουάριο και μετά. Η ομάδα που είχε ρυθμό και ενέργεια, εμφανίστηκε «άδεια» τη στιγμή που η μπάλα «έκαιγε». Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος.

Η άλλη όψη είναι αυτή που «λέει» ότι και χθες στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ είχε έντεκα κόρνερ, είκοσι τελικές προσπάθειες, αλλά μόλις τρεις εντός εστίας. Ένας τελικός που ξεκίνησε ιδανικά και κατέληξε να χάνεται χωρίς αντίδραση. Όχι γιατί δεν υπήρχε ποιότητα, αλλά γιατί δεν υπήρχε καθαρό μυαλό.

Το ερώτημα είναι απλό και δύσκολο μαζί. Μπορεί αυτή η ομάδα να αντιδράσει ή έχει μπει σε μια διαδικασία ελεύθερης πτώσης; Γιατί η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Και αυτό είναι το σημείο που αλλάζει την ανάγνωση.

Το 15ήμερο που έρχεται δεν διορθώνει τον τελικό. Αυτό έκλεισε. Κρίνει, όμως, το πού θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη. Η απώλεια του Κυπέλλου στέρησε το πιο «καθαρό» εισιτήριο, αυτό που οδηγούσε απευθείας στα playoffs του Europa League. Πλέον, όλα περνούν μέσα από το πρωτάθλημα.

Η θέση στη Super League θα καθορίσει την καλοκαιρινή αφετηρία της επόμενης σεζόν. Ο στόχος είναι σαφής. Να αποφευχθεί η τέταρτη θέση, ναι υπάρχει η «ασφάλεια» του +8 από τον Παναθηναϊκό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και, αν υπάρχει περιθώριο, να διεκδικηθεί η δεύτερη. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτή η ομάδα να καλύψει το -3 από τον Ολυμπιακό τον οποίο και υποδέχεται σε μια εβδομάδα στην Τούμπα. Μπορεί; Άβυσσος η ψυχή τους…

Η σεζόν του ΠΑΟΚ χωρίζεται καθαρά σε «πριν» και «μετά». Πριν τη Ρουμανία, πριν από εκείνο το ταξίδι προς τη Λυών που κατέληξε σε τραγωδία, και μετά. Από εκεί και πέρα, η ομάδα δεν είναι ίδια. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου μίλησε για έναν «τυφώνα» που σάρωσε τα πάντα πάνω από την Τούμπα.

Και αυτό δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται στο γήπεδο.

Το πιθανότερο σενάριο οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε μια νέα σεζόν που θα ξεκινήσει από τα προκριματικά. Τρεις γύροι μέσα στο καλοκαίρι, ένα διαφορετικό μονοπάτι, μεγαλύτερη πίεση από την αρχή.

Αυτό το 15ήμερο, από τις 3 μέχρι τις 17 Μαΐου, δεν αλλάζει το χθες. Ο ΟΦΗ πήρε δίκαια το τρόπαιο, έγραψε τη δική του ιστορία και καλά έκανε. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, αυτά τα παιχνίδια καθορίζουν το αύριο.

Και εκεί είναι το θέμα. Γιατί τώρα δεν υπάρχει διαχείριση. Υπάρχει μόνο αποτέλεσμα.

Θέλω να γράψω πάρα πολλά για όλα όσα ζήσαμε, όσοι βρεθήκαμε στον Βόλο το τελευταίο διήμερο. Ο τελικός, ως εικόνα, ήταν από αυτούς που θες να βλέπεις. Κόσμος στους δρόμους του Βόλου, δίπλα-δίπλα, κοινές φωνές, μια αίσθηση ποδοσφαίρου που σπάνια συναντάς. Ένα γήπεδο που θύμισε κάτι από κανονικότητα και αξίζουν συγχαρητήρια στην ΕΠΟ.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένα ακόμη στοιχείο. Το εντόπισε το έμπειρο μάτι του Αλέξη Σπυρόπουλου. Έντεκα Έλληνες στο αρχικό σχήμα, επτά ακόμη να έρχονται από τον πάγκο, μια πλήρως ελληνική διαιτητική ομάδα, ένα 100% ελληνικό προπονητικό τιμ (του ΟΦΗ) να σηκώνει το τρόπαιο.

Λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους.

Για τον ΠΑΟΚ, όμως, η εικόνα είναι μία. Μια ομάδα άδεια. Και το ερώτημα παραμένει ίδιο. Αν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τώρα. Όχι αργότερα.