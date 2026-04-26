ΠΑΟΚ: Κατέκτησε το πρωτάθλημα Κ19, 3 αγωνιστικές πριν το τέλος
Τον 8ο τίτλο της ιστορίας του και πρώτο μετά από μια πενταετία πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ στην κατηγορία των Κ19, αφού η ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση, 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Superleague.
Το σύνολο του Πέτρου Τσιαπακίδη έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, έφτασε τους 57 πόντους και όντας στο +9 από τον 2ο Παναθηναϊκό, υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία.
Έτσι, οι Θεσσαλονικείς πανηγυρίζουν από σήμερα (26/4) τον τίτλο σε μια χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
Η «Χρυσή Βίβλος» στα πρωταθλήματα Νέων:
- 9 Ολυμπιακός (2004, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2022, 2024, 2025)
- 8 ΠΑΟΚ (2003, 2007, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026)
- 3 Παναθηναϊκός (2005, 2012, 2022)
- 2 Ξάνθη (2006, 2008, 2009)
- 2 Άρης (2002, 2011)
