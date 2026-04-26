Η ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Superleague.

Τον 8ο τίτλο της ιστορίας του και πρώτο μετά από μια πενταετία πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ στην κατηγορία των Κ19, αφού η ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση, 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Superleague.

Το σύνολο του Πέτρου Τσιαπακίδη έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, έφτασε τους 57 πόντους και όντας στο +9 από τον 2ο Παναθηναϊκό, υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία.

Έτσι, οι Θεσσαλονικείς πανηγυρίζουν από σήμερα (26/4) τον τίτλο σε μια χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η «Χρυσή Βίβλος» στα πρωταθλήματα Νέων: