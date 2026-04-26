Πώς… κατάφερε ο ΠΑΟΚ να χάσει και το κύπελλο

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το φετινό παράδειγμα προς αποφυγή του ΠΑΟΚ που καταφέρνει να καταστραφεί ποδοσφαιρικά γνωρίζοντας ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα μετά τα μέσα Φεβρουαρίου το οποίο όμως δεν καταφέρνει να ξεπεράσει.

Κι όμως ο ΠΑΟΚ έχασε και το κύπελλο Ελλάδας! Μετά το πρωτάθλημα ο Δικέφαλος που φέτος έπαιζε το πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, κατάφερε να κάνει δώρο και το κύπελλο!

Αν το καλοσκεφθεί κανείς ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ έχασε αυτόν τον τελικό ήταν… μαγικός! Έγινε ένα τέτοιο ματς του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα που είδαμε και τελικά εκείνοι που έκαναν προσπάθεια να χάσουν και το πέτυχαν, ήταν οι παίκτες του Λουτσέσκου! Τελικές 16-5; Κόρνερ 12-2; Κατοχή 62-38; Μία ομάδα να παίζει και άλλη να κάνει καθυστέρηση με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο από το 60; Και όμως! Ο ΠΑΟΚ το κατάφερε κι αυτό!

Πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα κατέγραψα αυτό που ο Λουτσέσκου προσπαθούσε να βρει λέξεις να περιγράψει για το τι έχει πάθει η ομάδα του. Τι ακριβώς παθαίνει η αδύναμη πνευματικά ομάδα του! Το ίδιο και το ίδιο σύμπτωμα που φυσικά φανερώνει στον απόλυτο βαθμό το μεγάλο πρόβλημα. Κάτι που βεβαίως ΑΠΕΤΥΧΑΝ να αντιμετωπίσουν. Το παραδέχθηκε χθες και ο ίδιος!

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει καλά τα παιχνίδια, παίζει το ποδόσφαιρό του μέχρι ενός ποσοστού κάθε φορά και ΑΜΕΣΩΣ αφού συναντήσει μπροστά του κάποια «κακή» «στραβή» μη αναμενόμενη στιγμή, εκεί ακριβώς καταρρέει. Εννοείται ότι κάθε ΜΕΓΑΛΗ ομάδα εκείνο που πρώτα απ’ όλα ξέρει, είναι να ξεπερνάει και να μην κάμπτεται από δυσκολίες που έχει ένα ματς.

Μετά τις 15 Φεβρουαρίου που ΑΥΤΗ η ΙΔΙΑ ομάδα έπαιζε μπαλάρα και άρχισε να χάνει παίκτες (πέρα από τα άλλα που έγιναν γύρω από τον Σύλλογο) μετά από εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ παθαίνει ακριβώς το ίδιο με: ΑΕΛ, Κηφισιά, Βόλο, την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή που βέβαια έπαιξε μόνο 15 λεπτά και χθες όπου…

Επί μίση ώρα οι τελικές είναι 5-0 και ο ΠΑΟΚ είναι φυσικά η μόνη ομάδα που έχει τρόπο να φθάσει κοντά στο γκολ, οδηγώντας και τον αντίπαλο σε αρκετά λάθη. Μόλις όμως ο ΟΦΗ βρίσκει τρόπο να απειλήσει και να ισοφαρίσει, μόλις ο Τάισον και ο Μεϊτέ ξεχνιούνται και αφήνουν μόνο τον Μπάμπα ανάμεσα σε δύο αντίπαλους, όλα μα όλα τα ποδοσφαιρικά δεδομένα ανατρέπονται στο μυαλό των παικτών του Λουτσέσκου!

«Εγώ έχω την ευθύνη που όλο αυτό το διάστημα δεν κατάφερα να ανατρέψω τη συγκεκριμένη κατάσταση» λέει στο τέλος ο Λουτσέσκου, που και χθες είδε βέβαια τη συγκεκριμένη εικόνα που περιέγραψε με ακρίβεια στη συνέντευξη Τύπου.

Μόνο ένα στοιχείο μπορούσε να ανατρέψει χθες τις διαθέσεις και την αίσθηση των καταρρακωμένων παικτών του ΠΑΟΚ που έχουν κάνει βίωμα όλο αυτό που περιγράφουμε: Οι καθυστερήσεις των Κρητικών! ΜΟΝΟ αυτή η συνθήκη τους ξύπνησε και τους πείσμωσε! Έτσι κατάφεραν να πιέσουν και με τον ΜΟΝΟ «άνιωθο» με τον μόνο που είναι στον… κόσμο του, τον Μαντί Καμαρά, να βρουν μία εξαιρετική ενέργεια για να ισοφαρίσουν όταν ο Γερεμέγεφ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΟΦΗ κατέρρευσε στο 2-2, οι παίκτες του πετούσαν τις μπάλες έξω, από εκεί και μετά δεν έχουν ούτε υποψία επίθεσης για 40 περίπου λεπτά και όμως κέρδισαν! Ο Καμαρά τραυματίστηκε, ο Ζαφείρης πέταξε την μπάλα κόρνερ από το κέντρο του γηπέδου και ο Χατσίδης «σκέφτηκε» να σταματήσει την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή χωρίς κανένα μα κανένα λόγο! Έτσι έχασε ο ΠΑΟΚ! Το διανοείστε; Κι όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο…

Τα φαντάσματα...

Την περασμένη εβδομάδα έγινα επιθετικός για την ομάδα που όλα όσα έχει πάθει φέτος τα χρησιμοποιεί μοιρολατρικά και κάποια… φαντάσματα περιφέρονται πλέον στα γήπεδα και φθάνουν στο σημείο να διασύρονται από την ΑΕΚ με τέτοιο τρόπο. Δεν μπορούν να αντιδράσουν, δεν μπορούν! Τους πήρε από κάτω και όπως ανέφερα και χθες στον προπονητή ΧΑΘΗΚΕ η νοοτροπία που εκείνος πέρασε, χάθηκε και η προσωπικότητα. ΚΑΝΕΙΣ τους δεν το γύρισε. Έτσι χάνεται και η χρονιά. Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε τέτοια μπαλάρα μέχρι τον Φεβρουάριο, έχει καταρρεύσει και ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ πλέον δεν είναι ούτε στο 50% των δυνατότητων του!

Παίζει ο κανονικός Κωνσταντέλιας; Υπάρχει Ζίβκοβιτς; Ποιος Μεϊτέ να παίξει, που ξέρουμε καλά ότι όταν δεν δουλεύει σωστά δυσκολεύεται ακόμη και στα απλά κοντρόλ. Ο Τάισον έχει όλες τις δικαιολογίες, ο Μπάμπα τα ίδια. Ήρθε ο Ζαφείρης. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και; Ο καθένας πιστεύει πώς… αν έρθει κάποιος μόνος του μπορεί να αλλάξει μία άρρωστη κατάσταση. Πώς; Δεν γίνεται. Μόνο σε μία υγιή ομάδα και ο όποιος νέος μπορεί να προστεθεί και με τα χαρακτηριστικά του να βοηθήσει. Και ο Ζαφείρης παίζει στο 30% του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Έγραψα πολλές φορές τελευταία πώς… «η μόνη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα. Πρώτα βρίσκεις τρόπο να κερδίσεις ένα μεγάλο ματς και ΜΕΤΑ ξαναπαίζεις κανονικά». Ο ΠΑΟΚ έχασε και χθες…

Ο φετινός ΠΑΟΚ θα αποτελέσει ΤΟ παράδειγμα για το πώς μέσα στη χρονιά μπορείς να απωλέσεις την πνευματική σου ισορροπία και μετά να καταστραφείς! Γιατί πέρα από τα φετινά ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα ξεκινήσει να παίξει τρεις προκριματικούς γύρου και αυτό όλοι αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη κάνει και την επόμενη χρονιά.

- Μπράβο στον ΟΦΗ για την ιστορική του επιτυχία. Το ήθελε η μοίρα έτσι όπως η Καστοριά το 1980, η ΑΕΛ το 1985 και ο ΟΦΗ το 1987, έτσι και τώρα ομάδα της περιφέρειας να πάρει κύπελλο κερδίζοντας ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο με τέτοια κατανομή θέσεων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι πολύ-πολύ δύσκολο να ξανακάνει του χρόνου τη φετινή πορεία με τέτοια συγκομιδή πόντων!