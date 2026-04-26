Σενάριο από τη Ρωσία για ενδιαφέρον ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για Γκασαμά

Ρωσικό δημοσίευμα στο X κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για τον Νάθαν Γκασαμά, τον 25χρονο στόπερ από το Μάλι που αγωνίζεται στην Μπάλτικα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο λογαριασμός RPL Sky, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Ναθάν Γκασαμά.

Πρόκειται για υψηλόσωμο (1.92 μ) αριστεροπόδαρο στόπερ της ρωσικής Μπάλτικα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028. Ανήκει στην Μπάλτικα από το καλοκαίρι του 2023, όταν και είχε αγοραστεί έναντι 500.000 ευρώ από τη Σλάβια Σόφιας.

PAOK as well as AEK are interested in a Baltika CB, but it's Gassama not Andrade

(2/2) — RPL Sky (@RPLNews_eng) April 26, 2026

Μετράει πέντε συμμετοχές με την Εθνική ομάδα του Μάλι, ενώ διαθέτει και γαλλικό διαβατήριο, έχοντας γεννηθεί στη Γαλλία και έχοντας αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Ναντ, ενώ έπειτα μεταπήδησε στις μικρές ομάδες της Τρουά.

Ο Γκασαμά αποτελεί βασική επιλογή για την Μπάλτικα, μετρώντας 20 συμμετοχές στο ρωσικό πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν και άλλες έξι στο Κύπελλο Ρωσίας.