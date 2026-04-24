Camp τερματοφυλάκων από τον Αστέρα AKTOR

Το camp σχετικά με νεαρούς τερματοφύλακες που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα του, ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αστέρας AKTOR καλεί νεαρούς τερματοφύλακες να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιλογής, με στόχο την εκπαίδευση τους στα Τμήματα Υποδομής της ΠΑΕ για τα επόμενα χρόνια.

Το camp απευθύνεται σε παιδιά γεννημένα το 2012, 2013 και 2014, που αγωνίζονται στη θέση του τερματοφύλακα. Οι προπονήσεις και οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν 22 και 23 Μαΐου στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ΠΑΕ (Γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 17 Μαΐου. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων Στάθης Κανδηλάπτης, με τηλέφωνο επικοινωνίας 6983214900.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο camp είναι η προσκόμιση κάρτας υγείας ποδοσφαιριστή ή ιατρική βεβαίωση».