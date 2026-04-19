Μετά τη νίκη με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στους τρεις τραυματίες παίκτες που έχει τη δεδομένη στιγμή.

Για τον Πέτρο Μάνταλο που έχει ένα μυϊκό ζήτημα όπως είναι γνωστό, τόνισε πως θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Όσον αφορά τον Λούκα Γιόβιτς, ανέφερε πως τραυματίστηκε στο γόνατο σε μια πτώση στην προπόνηση, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, ενώ για τον Τζέιμς Πένραϊς που έγινε αναγκαστική αλλαγή, πρόσθεσε πως έχει έναν τραυματισμό στο χέρι, αλλά και αυτό φαίνεται κάτι επιπόλαιο.

«Ο Πέτρος πιστεύω θα είναι έτοιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Ο Λούκα έπεσε στην προπόνηση και χτύπησε στο γόνατο. Ήταν στον πάγκο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν έπρεπε να παίξει θα έπαιζε. Όσο για τον Πένραϊς χτυπάει δεύτερη φορά στο χέρι, αλλά είναι Σκωτσέζος και αντέχει στον πόνο. Ο Λούκα έκανε σπριντ για να πανηγυρίσει το τέρμα», υπογράμμισε ο Νίκολιτς.