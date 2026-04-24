Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για παθήματα και μαθήματα στον Ολυμπιακό!

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν ο χειρότερος-εννοώ εκείνη τη φάση στα 53 δευτερόλεπτα.

Με αρχικά τον Κοστίνια να «κοιμάται» και να μην βγαίνει για οφσάϊντ, μετά τον Ρέτσο να αδρανεί και να αφήνει μία πάσα να περνάει για τον Αντίνο και τέλος τον Ορτέγκα να κάνει κακή άμυνα στο τελείωμα του Ταμπόρδα. Ο Τζολάκης ήταν εκεί, διώχνοντας με τα πόδια, αλλά ήταν μία στιγμή που έφερε στο μυαλό όλα αυτά που τραβάει ο Ολυμπιακός τόσο καιρό στα ντέρμπι, μπαίνοντας στα παιχνίδια απρόσεκτα, αψυχολόγητα και γενικά ανέτοιμα.

Λες και το 0-2 από τον ΠΑΟΚ, το 0-1 από τον Παναθηναϊκό και το 0-1 από την ΑΕΚ, όλες ήττες μέσα στο Καραϊσκάκη το 2026, όλες με γκολ στα πρώτα εφτά λεπτά (!!!) δεν μπορεί να γίνουν μάθημα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Και μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο παιχνίδι θα βλέπαμε εάν ο Παναθηναϊκός άνοιγε το σκορ στη συγκεκριμένη φάση. Η ομάδα του Μπενίτεθ θα κλείνονταν μετά στο καβούκι της, όπως είχε κάνει και στο Καραϊσκάκη, προηγούμενη τότε στο σκορ πολύ γρήγορα με τον Ταμπόρδα (πάλι πρωταγωνιστής). Ο δε Ολυμπιακός θα έβγαινε μπροστά, αλλά οι πιθανότητες ανατροπής του εις βάρος του σκορ θα ήταν ελάχιστες, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές.

Για όποιον δεν το ξέρει, ο Παναθηναϊκός επί Μπενίτεθ μπορεί να μην κάνει εντυπωσιακά πράγματα, αλλά σε 20 παιχνίδια στα οποία αυτός έχει ανοίξει το σκορ, τα αποτελέσματα του είναι 18 νίκες και δύο ισοπαλίες! Ο δε Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει να «γυρίσει» παιχνίδι από την περασμένη σεζόν!!! Άρα, με μαθηματικό τρόπο, θα πηγαίναμε σε ακόμη μία ήττα του σε ντέρμπι την Κυριακή, εάν γίνονταν γκολ η φάση του Ταμπόρδα στα 53 δευτερόλεπτα.

Και τώρα θα κάναμε μία εντελώς άλλη συζήτηση, καθώς το πρωτάθλημα θα είχε κριθεί κι ο Ολυμπιακός θα ήταν σε μία παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας, καθώς τα αμέσως προηγούμενα αποτελέσματα του ήταν το 0-0 με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκη και το 0-1 από την ΑΕΚ επίσης στο Καραϊσκάκη, ως συνέχεια τόσων ακόμη παρόμοιων αποτελεσμάτων. Κι η βαθμολογία θα ήταν ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 58. Αυτό που θα συζητούσαμε τώρα, θα ήταν το σχέδιο του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν…

Όλα αυτά τα γράφω πολύ απλά διότι σε ακριβώς το ίδιο σκηνικό μπορεί να βρεθεί ο Ολυμπιακός και στην επόμενη αγωνιστική. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κι ο ίδιος ο Ολυμπιακός χάσει από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το -8 που αποφεύχθηκε την προηγούμενη αγωνιστική, μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην ερχόμενη. Υπενθυμίζω δε ότι πέρυσι στα πλέι οφ το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός έληξε 2-1 και ότι το σκορ ήταν ήδη 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 11’ με το 1-0 να γίνεται μόλις στο 5ο λεπτό…Όπως 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ ήταν το σκορ στο Καραϊσκάκη στο 15ο λεπτό (1-0 στο 7΄) στο παιχνίδι για το Κύπελλο τον Ιανουάριο…

Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εννοώ. Εάν το μάθημα δεν γίνει ούτε τώρα μάθημα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ και έχουμε μία από τα ίδια στην Τούμπα, δεν θα έχει νόημα να συζητάμε…

Άσχετο: Η αγορά της Μάριμπορ κοστίζει γύρω στα 8 εκ. Ευρώ, όπως ακούω από την Σλοβενία.

Μπήκαν καλά οι αλλαγές του Ολυμπιακού στο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Λίγο έπαιξαν, αλλά όσο έπαιξαν το πάλεψαν.

Ο Μπιανκόν ιδίως και έκοψε και ψηλά βγήκε να μαρκάρει και σέντρα έβγαλε και βαθιές πάσες επιχείρησε σε αυτό το 20λεπτο στο οποίο πήρε τη θέση του Κοστίνια στο δεξιό άκρο της άμυνας.

Ο Μουζακίτης στα δικά του 15 λεπτά παρουσίας προσπάθησε να περάσει κάποιες καλές πάσες κι όταν μία φορά έχασε μία κόντρα πήρε αμέσως τη ρεβάνς κόβοντας την επίθεση του ΠΑΟ.

Ο δε Σιπιόνι, με οκτώ μόλις λεπτά συμμετοχής, είχε μία κακή πάσα, αλλά θα μπορούσε να γίνει μικρός ήρωας με εκείνη την πολύ καλή βαθιά 30άρα μπαλιά του προς τον Ελ Κααμπί στο 95’, αλλά είτε επειδή ήταν λίγο πιο δυνατή απ΄ ότι έπρεπε, είτε γιατί ο Μαροκινός δεν είχε δυνάμεις για καλύτερο σπριντ, τον πρόλαβε για ελάχιστα ο γκολκίπερ Λαφόν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃