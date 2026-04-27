Ο Ολυμπιακός ενδέχεται να βρεθεί απευθείας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης ακόμη και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Όλα τα δεδομένα στο Gazzetta.

Η φετινή σεζόν μπαίνει στο κρίσιμο φινάλε της, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (3/5) θα διεξαχθεί η 3η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague, εκεί όπου μπορεί να ξεκαθαρίσουν πολλά όσον αφορά τους στόχους των ομάδων, ειδικά του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και φιλοξενούνται στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ (19:00), γνωρίζοντας πως δίχως νίκη, δύσκολα θα έχουν σοβαρές πιθανότητες να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους. Ακόμη και με την 2η θέση όμως, ή και την 3η, ενδέχεται του χρόνου να βρεθούν απευθείας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όπως ανέλυσε διεξοδικά ο Ανδρέας Δημάτος, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι απευθείας στον ενιαίο όμιλο του Champions League, αν στεφθεί και φέτος πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αυτό δεν θα συμβεί μόνο εάν η Σαχτάρ Ντόνετσκ κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα στη χώρα της (είναι στο +8), όσο και το Conference, κάνοντας 3 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Αν τερματίσει στην 2η θέση, ο Ολυμπιακός μπορεί να βρεθεί στον 3ο προκριματικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εφόσον η Άστον Βίλα σηκώσει το Europa League και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (5η αυτή τη στιγμή, ισόβαθμη με 4η και 3η θέση). Σε αυτό το σενάριο θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Europa.

Τέλος, αν η Πειραϊκή ομάδα καταλήξει στην 3η θέση των Playoffs, τότε και πάλι μπορεί να βρεθεί απευθείας στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Θα πρέπει όμως η Σαχτάρ να κατακτήσει τόσο την ουκρανική λίγκα όσο και το Conference League. Έτσι, η ομάδα των προκριματικών με τον υψηλότερο συντελεστή (σσ τώρα είναι η Μπράγκα αλλά είναι αρκετά πιθανό στο τέλος να είναι ο Ολυμπιακός) θα καλύψει την θέση του τροπαιούχου του Conference στο Europa.