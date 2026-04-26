Δημάτος: «Πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ»

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για το πώς θα κατανεμηθούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στις ελληνικές ομάδες, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Μετά την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΟΦΗ στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Δημάτος ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων.

Παράλληλα, αναλύει και τα σενάρια προαγωγής του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ή της απευθείας συμμετοχής των Ερυθρολεύκων στο Europa League της νέας σεζόν.

«Μετά την κατάκτηση Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και βάσει access list και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι από τον δεύτερο προκριματικό στα τέλη Ιουλίου!

Ο 2ος στο League Path του Champions League (με δύο κανονάκια αποκλεισμού για πρόκριση σε League Phase), ο 3ος στο Europa με ένα κανονάκι αποκλεισμού και ο 4ος στο Conference με την αναγκαιότητα του τρία στα τρία!

Πιθανότητες για προαγωγή στον τρίτο προκριματικό του Champions League ως δεύτερος υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, αν γίνει rebalancing με τον κάτοχο του εφετινού Europa (μόνο αν είναι η Αστον Βίλα)!

Ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες λόγω συντελεστή και για απευθείας θέση στο Europa αν υπάρξει rebalancing με τον εφετινό κάτοχο του Conference (μόνο αν είναι η Σαχτάρ)…»