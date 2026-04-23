Η δεδομένη επιθυμία της ΑΕΚ και εκείνη του Πινέδα!

Πάλι στο προσκήνιο η συζήτηση για την πρόωρη ανανέωση του διεθνούς Μεξικανού μέσου με αφορμή τη διακοπή και τα απίθανα ματς του, με το Gazzetta να έχει το ρεπορτάζ.

Προφανώς και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε κάθε περίοδο διακοπής έχουμε τα ίδια ζητήματα να μας απασχολούν και ειδικά σε ότι αφορά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ένα πρόσωπο για το οποίο φέτος συνηθίζουμε να κάνουμε κουβέντα για το μέλλον του, παρά το γεγονός ότι δεν ολοκληρώνεται φέτος το συμβόλαιό του, είναι ο Ορμπελίν Πινέδα! Εννοείται πως ελέω διακοπής και... λειψυδρίας πρωτογενούς είδησης συνηθίζουν κάποιοι στα ΜΜΕ να εστιάζουν σε ένα θέμα προσώπου που κάνει τη διαφορά και είναι talk of the year. Όπως ακριβώς συμβαίνει ισάριθμες με τον "Magito" και τη συνολική παρουσία του στον Δικέφαλο, ακομη περισσότερο φέτος που μοιάζει στα στάνταρ και της πρώτης του σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα, με αποτέλεσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά στις διακοπές της αγωνιστικής δράσης, να ασχολούμαστε με το μέλλον του και ας μην έχει γίνει κάτι.

Η πρώτη φορά που ήρθε στην επικαιρότητα το θέμα με το ενδεχόμενο πρόωρης ανανέωσης της συνεργασίας ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, το 2025 ακόμη, εννοείται πως τονιζόταν τότε λανθασμένα "πώς έχει γίνει κουβέντα και επαφή για να τρέξει άμεσα, έως το νέο χρόνο", με τη συνέχεια να είναι γνωστή. Ίδια κουβέντα και στη προηγούμενη διακοπή, το ίδιο και τώρα, δίχως ωστόσο το βασικό ζητούμενο για να προκύψει θέμα: να έχει γίνει (έως τώρα που γράφουμε αυτές τις λέξεις) πρόταση στον Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ. Φαντάζομαι μάλιστα ότι θα πρέπει να είναι επικίνδυνος κανείς για να ανοίξει τέτοια κουβέντα τούτη την ώρα και ενώ παίζεται το πρωτάθλημα να βάλει σε μια τέτοια διαδικασία κάποιος εκ των έσω το κεφάλι του διεθνούς Μεξικανού μέσου. Πολύ σωστά δεν το πράττουν στην Ένωση με δεδομένο ότι έχουν σούπερ χρόνο μπροστά τους να το πράξουν με το φινάλε του πρωταθλήματος!

Πάμε και στα γεγονότα και δεδομένα του ρεπορτάζ: ο Δικέφαλος θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ορμπελίν Πινέδα και είναι κάτι το οποίο έχει εκφράσει σαν επιθυμία του club παντοιοτρόπως. Θαρρώ δεν υπάρχει κανείς να μη το έχει εμπεδώσει και προφανώς το γνωρίζει και ο ίδιος ο "Magito" τη στιγμή ωστόσο που προσφορά, πρόταση, έστω ενημέρωση διάθεσης για πόσα και πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ δεν υπάρχει! Από την πλευρά του ο Πινέδα αισθάνεται υπέροχα στην Ένωση, νιώθει καταπληκτικά στην Αθήνα και το ίδιο η οικογένειά του, δεν έχει θέμα άμεσου επαναπατρισμού και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά (κάτι το οποίο είναι στις προθέσεις του Δικέφαλου να πράξει) η επιθυμία του είναι κοινή με αυτή της ΑΕΚ, να συνεχίσουν μαζί. Ωστόσο επαναλαμβάνω δεν υπάρχει καμία πρόταση (και αναμενόμενα) έως τώρα για το ενδεχόμενο πρόωρης ανανέωσης της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Σε πρόσφατη συνομιλία μας με τον Βιγιαρεάλ, ατζέντη του Πινέδα, μας εξήγησε ότι "είναι γνωστές και δεδομένες οι προθέσεις και των δυο πλευρών, ο Ορμπελίν είναι απόλυτα χαρούμενος στην ΑΕΚ και την Αθήνα, θέλει να πετύχει τους στόχους του, αλλά όπως σας έχω ξαναπεί δεν έχουμε ακόμη συζητήσει κάτι για το μέλλον με την ΑΕΚ, όταν γίνει η πρόταση το βλέπουμε", τη στιγμή που πάντα αναφέρει και τη συγκέντρωση του πελάτη του και στο Μουντιάλ. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα μιας και δεδομένα στο άμεσο μέλλον θα κάνει την κίνησή της η Ένωση αλλά όταν πρέπει: αφήστε που αν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα θα έχει και την προοπτική του Champions league που συνιστά το όνειρο που θέλει να εκπληρώσει στην καριέρα του ο διεθνής Μεξικανός χαφ...