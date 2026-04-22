Ο εκπληκτικός Ατρόμητος με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πέρασε... σίφουνας από τις Σέρρες με το 4-0 επί του Πανσερραϊκού. Δύο γκολ ο Μπάκου, που έχασε και πέναλτι, βρήκαν δίχτυα και οι Μίχορλ, Πνευμονίδης.

Τεσσάρα και κατά ένα χρονικό διάστημα και μπαλάρα ο Ατρόμητος στις Σέρρες. Με πρωταγωνιστή τον Μπάκου επικράτησε με 0-4 ενώ είχε 2 δοκάρια και χαμένο πέναλτι.

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Πανσερραϊκός από την μία ξεκίνησε ως εξής: Τιναλίνι στο τέρμα, άμυνα με Φέλτες, Γκελασβίλι και Ντε Μάρκο, κέντρο με Λύρατζη, Μπρουκς, Δοϊρανλή και Κάλινιν και τριάδα μπροστά με Μασκανάκη, Μπεν Σαλάμ και Τεσέϊρα.

Ο Ατρόμητος με τον βοηθό Μίλοβαν Σίκιμιτς στον πάγκο αντί του τιμωρημένου Κέρκεζ ξεκίνησε το ματς ως εξής: γκολκίπερ ο Χουτεσιώτης, άμυνα με Ούρονεν, Σταυρόπουλο, Μήτογλου και Μουντέ, κέντρο με Τσιγγάρα και Μουτουσαμί, ο Μίχορλ πίσω από τον φορ Μπάκου και άκρα με Ουκάκι και Πνευμονίδη.

Το 0-2 του Ατρόμητου με Μίχορλ και Μπάκου

Στο 6ο λεπτό ο Ατρόμητος έκανε το 0-1 στην αναμέτρηση των Σερρών. Ο Μίχορλ έβαλε εξαιρετικό γκολ με σουτ μετά από πολύ καλή συνεργασία των παικτών του Ατρόμητου απέναντι στην εστία του Τιναλίνι.

Παρά την προσπάθεια του Πανσερραϊκού για αντίδραση ο Ατρόμητος σκόραρε ξανά, για το 0-2 στο 31'. Φοβερό γύρισμα Ουκάκι ενώ ήταν πεσμένος προς τον Πνευμονίδη που σούταρε στο δοκάρι για να έρθει μετά ο Μπάκου να σκοράρει σε κενή εστία.

Γκολ - μαγεία από τον Πνευμονίδη, έχασε πέναλτι ο Μπάκου

Στο 36ο λεπτό ο Πνευμονίδης έβαλε γκολάρα. Πήρε την μπάλα από τον Μπάκου και με σουτ με φάλτσο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 39ο λεπτό ο Μίχορλ κέρδισε το πέναλτι έπειτα από κλωτσιά χαμηλά του Ομεονγκά. Ωστόσο ο Τιναλίνι έβγαλε εξαιρετικά το πέναλτι του Μπάκου στο 41ο λεπτό.

Οι παίκτες του Σαραγόσα επιχείρησαν να αλλαξουν τα δεδομένα με ένα γκολ αλλά δεν τα κατάφεραν στα εναπομείναντα λεπτά έχοντας πρακτικά μία φάση με ένα σουτ του Τεσέϊρα πάνω σε σώματα.

Ο Μπάκου το 0-4 και the end

Στο 69ο λεπτό ο Ατρόμητος έβαλε και 4ο γκολ. Ο Μπάκου με ατομική ενέργεια και δεξί πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής σημείωσε το 0-4 σαν σε προπόνηση. Στο 79' είχε χαμένη ευκαιρία ο Τσιλούλης με τον Τιναλίνι να αποκρούει μετά δυσκολίας. Στο 82' ο Ριέρα έκανε προσωρινά το 1-4 καθώς λίγο μετά το γκολ ακυρώθηκε (ορθώς) για οφσάιντ. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Ατρόμητος είχε και άλλες μεγάλες ευκαιρίες όπως πχ το τετ α τετ του Μπάκου στο 88ο λεπτό.

MVP: Ο Μπάκου. Μπορεί να έχασε πέναλτι αλλά και σκόραρε (2 φορές) και έφτιαξε γκολ για την ομάδα του Ατρόμητου.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Μίχορλ. Και πολύ ωραίο γκολ και κερδισμένο πέναλτι. Credit και στον Πνευμονίδη για το υπέροχο γκολ του.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η τριάδα της επίθεσης του Πανσερραϊκού. Ειδικά στο α' μέρος η εικόνα της δεν ήταν καθόλου καλή.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 0-2 με τον Μπάκου. Τρεις παίκτες του Ατρόμητου κράτησαν την μπάλα εντός της περιοχής με τελευταίο τον σκόρερ Μπάκου.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Παράπονα είχαν και οι 2 ομάδες (οι παίκτες τους). Από τον Πανσερραϊκό φάνηκε να έχουν ζητήσει πέναλτι σε τουλάχιστον μία περίσταση ενώ οι παίκτες των Περιστεριωτών είχαν παράπονα για φάουλ. Κάποιο grande λάθος δεν έχει γίνει.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Μεγάλη η διαφορά των 2 ομάδων σε επίπεδο εικόνας στο δημιουργικό και το επιθετικό σκελος. Ο Ατρόμητος με 2 δοκάρια και 4 γκολ κυριάρχησε στο πιο μεγάλο μέρος της αναμέτρησης των Σερρών απέναντι στον Πανσερραϊκό.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (37' Τσαούσης), Λύρατζης, Μπρουκς (37' Ομεονγκά), Δοϊρανλής (53' Ριέρα), Κάλινιν, Μασκανάκης (37' Ίβαν), Μπεν Σαλάμ και Τεσέϊρα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Ούρονεν (75' Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (61' λ.τρ. Τσιλούλης), Μουντές, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ (84' Φαν Βέερτ), Μπάκου, Ουκάκι και Πνευμονίδης (84' Αμπαρτζίδης).