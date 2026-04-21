ΑΕΛ Novibet: Η αποστολή της για τον αγώνα με την Κηφισιά
Το απόγευμα της Τρίτης (21/04) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο την Κηφισιά στο AEL FC Arena για την 4η αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Super League 1 (22/04,17:00). Εκτός είναι οι τραυματίες Κοσουνού και Μούργος αλλά και ο Παντελάκης.
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Ενγκόι.
