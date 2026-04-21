Στην Ουγγαρία ο Βάργκα: «Όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ δεν είχα προλάβει να αποχαιρετήσω τη Φερεντσβάρος»

Ο Μπάρναμπας Βάργκα εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της Φερεντσβάρος και τους πρώην συμπαίκτες του εκεί.

Το τετραήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε ο Μπάρναμπας Βάργκα για να ταξιδέψει στη Βουδαπέστη και να περάσει από τις εγκαταστάσεις της πρώην του ομάδας, της Φερεντσβάρος.

Ο 31χρονος Ούγγρος φορ θα βρίσκεται μέχρι την Πέμπτη στην πατρίδα του και είχε την ευκαιρία να ξαναδεί από κοντά τους πρώην συμπαίκτες του.

Ο Βάργκα μίλησε στο επίσημο σάιτ της Φερεντσβάρος για την επίσκεψή του εκεί και τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που του δόθηκε αυτή η δυνατότητα καθώς δεν είχε καταφέρει να αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του καθώς οι εξελίξεις της μεταγραφής του έτρεξαν γρήγορα τον χειμώνα.

«Υπάρχουν πολλά υποχρεωτικά πράγματα στην ΑΕΚ, αλλά είμαι ευτυχής που δίνω λιγότερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα», είπε γελώντας για το αν του έλειψε να μιλάει σε Ούγγρους δημοσιογράφους.

«Ήταν πολύ καλό που συνάντησα ξανά τα παιδιά. Όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ δεν είχα τη δυνατότητα να αποχαιρετήσω τη Φερεντσβάρος με τον τρόπο που ήθελα. Ήταν μια ευχαρίστηση που επέστρεψα για λίγο, θα είμαι στην Ουγγαρία ως την Πέμπτη», πρόσθεσε ο Βάργκα, ο οποίος ρωτήθηκε και για τις διαφορές που βρήκε στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με το ουγγρικό:

«Ειλικρινά, δεν παρατήρησα κάποια τόσο σημαντική διαφορά, αλλά το παιχνίδι είναι λίγο πιο τεχνικό σε όλους τους τομείς. Το παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό σε ένταση και στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Υπάρχουν περισσότερες μεγάλες ομάδες, 5-6 σύλλογοι με παρόμοια δυναμική που παλεύουν μεταξύ τους. Το πρωτάθλημα είναι καλύτερο από αυτή την άποψη, επειδή εδώ στην Ουγγαρία υπάρχει μόνο η Φερεντσβάρος, και ίσως τώρα και η ΕΤΟ».