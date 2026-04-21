Ο Κ. Νικολακόπουλος αναλύει στο blog του στο Gazzetta πώς έχει παίξει ο Ολυμπιακός στους πέντε μεγάλους φετινούς τελικούς που έχει δώσει σε Ελλάδα κι Ευρώπη, βγάζοντας συμπέρασμα.

Ο Ολυμπιακός έχει δώσει κάποιους αγώνες που τους λέμε και «τελικούς» σε αυτή τη σεζόν. Κάποιους μεγάλους αγώνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που κρίνονταν πολλά πράγματα.

Ένας τέτοιος τελικός ήταν κι αυτός με τον Παναθηναϊκό προχθές στη Λεωφόρο. Διότι ήταν «ζωή η, θάνατος». Κερδίζεις, επιβιώνεις και συνεχίζεις. Δεν κερδίζεις, δεν επιβιώνεις για τον τίτλο και συνεχίζεις στη μάχη για τη 2η θέση. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και έμεινε ζωντανή. Πώς κέρδισε; Με τους παίκτες της δυναμικούς και αποφασιστικούς, με τον προπονητή της να ακολουθεί το κλασικό του σχέδιο κι όχι το σχέδιο των τελευταίων μηνών που έκανε άνω κάτω την ομάδα και με τη βοήθεια της τύχης-βλέπε το γκολ από το λάθος του Γέντβαϊ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είχε παίξει ο Μεντιλίμπαρ και στους τέσσερις προηγούμενους τελικούς του Ολυμπιακού κατά τη φετινή σεζόν.

Νο 1 τελικός Ολυμπιακός-Λέβερκουζεν 2-0. Με ένα φορ (τον Ταρέμι, καθώς ο Ελ Κααμπί είχε φτάσει λίγες ώρες πριν το ματς από το Μαρόκο). Πίσω από τον φορ τον Τσικίνιο. Και με δεξιά πλευρά Κοστίνια-Ρόντινεϊ. Κι όλους τους άλλους βασικούς του Μεντιλίμπαρ: Τζολάκη, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κερδίσει, αν ήθελε να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης από τη Legue Phase. Και κέρδισε με 2-0.

Νο 2 τελικός Άγιαξ-Ολυμπιακός 1-2. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε μία αλλαγή σε σχέση με το 2-0 επί της Λέβερκουζεν, που είχε γίνει μία εβδομάδα νωρίτερα. Έπαιξε με δύο φορ (Ταρέμι, Ελ Κααμπί) κι άφησε τον Τσικίνιο στον πάγκο. Το σκορ ήταν 1-1 στο 70ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, όμως, ήθελε μόνο νίκη για να περάσει στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον έναν από τους δύο φορ (Ελ Κααμπί) και πέρασε τον Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι. Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 79’ από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, νίκησε και προκρίθηκε.

Νο 3 τελικός Ολυμπιακός-Λέβερκουζεν 0-2. Ο Ολυμπιακός ήθελε το καλύτερο αποτέλεσμα στο γήπεδο του, ώστε να έχει ελπίδες για τη ρεβάνς στη Γερμανία. Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε ένα πολύ επιθετικό σχήμα. Με τον Ρόντινεϊ δεξι μπακ, τον Ποντένσε και τον Ζέλσον στα πλάγια της επίθεσης και δύο φορ (Ταρέμι, Ελ Κααμπί). Όπως ξέρουμε ηττήθηκε 0-2 και ουσιαστικά αποκλείστηκε.

Νο 4 τελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1. Ο Ολυμπιακός ήθελε πάση θυσία τη νίκη για να περάσει μόνος πρώτος από την πρεμιέρα των πλέϊ οφ, ενώ σε περίπτωση ήττες θα έμενε στο -5 από την ΑΕΚ, έχοντας δηλαδή με το καλημέρα μεγάλο βαθμολογικό ντεζαβαντάζ. Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε και εδώ ένα πολύ επιθετικό σχήμα, το ίδιο της ήττας από τη Λέβερκουζεν. Με Ρόντινεϊ δεξί μπακ, με Ποντένσε και Ζέλσον στα πλάγια της επίθεσης και με δύο φορέ (Ταρέμι, Ελ Κααμπί).

Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στους τελικούς που έδωσε φέτος ο Ολυμπιακός, όταν έπαιξε πιο μαζεμένα και compact, με τους ίδιους μάλιστα παίκτες, πήρε τις νίκες που έπρεπε να πάρει. Και το ίδιο ακριβώς έγινε και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Όταν ο Ολυμπιακός επέλεξε να πάει να παίξει αλλιώς στους τελικούς του, με φουλ επίθεση (βλέπε δύο σέντερ φορ, αλλά και Κοστίνια εκτός ενδεκάδας), όχι απλά δεν νίκησε, αλλά έχασε.

Αυτά, με την ελπίδα και στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός να παίξει…νορμάλ και να κερδίσει. Όχι, βέβαια, ότι θα μας ενοχλήσει να παίξει και αλλιώς, φουλ επιθετικά και να κερδίσει! Μην τρελαθούμε. Εδώ μετράνε οι νίκες κι όχι οι εκτιμήσεις του καθενός.

Άσχετο: Ασφαλώς κι έπαιξε ρόλο στην αν μη τι άλλο μαχητική, αποφασιστική και aggressive εμφάνιση του Ολυμπιακού η πρωτοβουλία που πήραν την περασμένη εβδομάδα φίλαθλοι του Ολυμπιακού και πήγαν στο Ρέντη απαιτώντας ακριβώς αυτά τα στοιχεία από τους παίκτες και τον Μεντιλίμπαρ.

Μπορεί να μην είναι ποτέ ένας μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού η δεύτερη θέση, αλλά αυτή την στιγμή στη δεύτερη θέση είναι πιο κοντά και όχι στην πρώτη, καθότι στο +3 από τον ΠΑΟΚ και στο -5 από την ΑΕΚ. Οπότε έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε κάτι.

Σε περίπτωση λοιπόν που η δεύτερη θέση πάει στον Ολυμπιακό-κι αυτό ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό, για κανέναν άλλο που θα τερματίσει σε αυτή τη θέση-τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ένα σοβαρό αβαντάζ με την προϋπόθεση να πάρει το Γιουρόπα Λιγκ η Άστον Βίλα, που ως γνωστόν αντιμετωπίζει στα ημιτελικά την Νότιγχαμ κι ο νικητής παίζει με την Μπράγκα η, την Φράϊμπουργκ.

Ποιο είναι το αβαντάζ; Ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει το καλοκαίρι έναν προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, τον β΄, και θα παίξει απευθείας στον γ΄ προκριματικό, στις αρχές Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι αν μεν περάσει από τον γ΄ προκριματικό θα πάει στα πλέϊ οφ για να παίξει για μία θέση στη League Phase. Κι αν αποκλειστεί από τον γ΄ προκριματικό πάει απευθείας στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ! Χωρίς πλέϊ οφ τέλη Αυγούστου.

