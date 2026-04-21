Ο ΠΑΟΚ ανέβασε video στο YouTube για τα 14 χρόνια του Ιβάν Σαββίδη στη διοικητική ηγεσία του κλαμπ.

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και δεν χωράει αμφιβολία πως επί εποχής Ιβάν Σαββίδη το ποδοσφαιρικό τμήμα διάγει τις πιο επιτυχημένες ημέρες του. Σε αυτό το πλαίσιο οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν video αφιερωμένο στην... «Ivan Savvidis' era», η οποία κρατά από το 2014.

Σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ έχει σηκώσει δύο από τα τέσσερα πρωταθλήματα της ιστορίας του (2019, 2024), τέσσερα από τα οκτώ του Κύπελλα (2017, 2018, 2019, 2021) και το μοναδικό νταμπλ, τη σεζόν 2018-19, κατακτώντας μάλιστας το πρωτάθλημα ως αήττητος.