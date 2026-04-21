Με 7.97 expected goals στους τελευταίους πέντε αγώνες, ο Άρης περιορίστηκε στα τέσσερα τέρματα σε σύνολο 86 τελικών προσπαθειών.

Ο τελευταίος αριθμός, ως ένα βαθμό, μπορεί να χαρακτηριστεί παραπλανητικός καθώς το σύνολο των τελικών προσπαθειών δεν υποδηλώνει και την ποιότητα των ευκαιριών. Για παράδειγμα, στην εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ, οι «κίτρινοι» μέτρησαν ένα σωρό τελικές προσπάθειες αλλά τα expected goals δεν ήταν περισσότερα από 2.1. Αντιθέτως, στην ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης» ο αριθμός των τελικών προσπαθειών ήταν μόλις επτά αλλά τα xgoals ήταν 2.6 σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του αντιπάλου.

Η συνολική σύγκριση – expected goals και τέρματα που επιτεύχθηκαν – φανερώνει εντούτοις το πρόβλημα στην εκτέλεση. Αυτό ήταν ορατό και στον αγώνα με τον Βόλο και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο στη διάρκεια του οποίου η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πέταξε στα σκουπίδια αρκετές ευκαιρίες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το ένα από τα δύο (σε σύνολο πέντε) στο οποίο οι «κίτρινοι» βρήκαν δίχτυα. Είναι όμως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι – παρά το σαφέστατο πρόβλημα παραγωγής ουσιαστικών φάσεων – στους τελευταίους πέντε αγώνες οι «κίτρινοι» είχαν 7.97 expected goals και περιορίστηκαν στα τέσσερα τέρματα, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει το πρόβλημα στην εκτέλεση.