Φοβερές επιδόσεις ανασταλτικά από την ΑΕΚ κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει με έξι βαθμούς στα play offs, με τον Φιλίπε Ρέλβας να ολοκληρώνει τις αναμετρήσεις με φανταστικά στατιστικά στο Wyscout.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στα play offs στο Φάληρο με το διπλό επί του Ολυμπιακού (0-1), η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και παρέμεινε στο +5 στην κορυφή, κάνοντας ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς τον στόχο του τίτλου. Φυσικά, όπως τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς, τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει, ωστόσο το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την Ένωση και αποτελεί οδηγό για τη συνέχεια προκειμένου με ανάλογο πάθος και παρόμοια συγκέντρωση να συνεχίσει στα τέσσερα ντέρμπι που απομένουν ως το φινάλε.

Η ΑΕΚ και στα δύο παιχνίδια ήταν άψογη ανασταλτικά καθώς κινδύνεψε ελάχιστα από τους δύο ανταγωνιστές της στη μάχη του τίτλου και κράτησε το μηδέν στην εστία. Στο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός είχε μόλις μια καλή στιγμή με τον Ελ Καμπί, ενώ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στο 86' με το δοκάρι του Καμαρά με το σκορ στο 3-0. Η εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά της ΑΕΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς στο Wyscout καθώς και στα δύο ματς η Ένωση δέχθηκε επτά τελικές και καμία στον στόχο, με την ΑΕΚ να κρατάει τον Ολυμπιακό στο 0,32 xGoals και τον ΠΑΟΚ στο 0,71 xGoals.

Ο αδιαπέραστος Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας

Καθοριστικό ρόλο για αυτούς τους αριθμούς και στα δύο ντέρμπι έπαιξε ο Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος έχει κάνει τις απόλυτες εμφανίσεις στο κέντρο της κιτρινόμαυρης αμυντικής γραμμής, έχοντας συμπαραστάτη τον Αρόλντ Μουκουντί. Οι ματσάρες που έχει πραγματοποιήσει ο Πορτογάλος στόπερ πάντως είναι το κάτι άλλο. Σύμφωνα με το Wyscout ο Ρέλβας κόντρα στον Ολυμπιακό είχε 100% επιτυχία στις αμυντικές μονομαχίες, 80% κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, 67% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 23 ανακτήσεις, τρία κλεψίματα και έξι απομακρύνσεις. Απέναντι στον ΠΑΟΚ ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 67% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 50% κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, 50% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 16 ανακτήσεις, 11 κλεψίματα και δύο απομακρύνσεις!

Φυσικά και στα δύο αυτά παιχνίδια σημαντικό ρόλο στην ανασταλτική εικόνα της ΑΕΚ έχει παίξει και το δίδυμο του άξονα της μεσαίας γραμμής με τους Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν. Ενδεικτικό είναι ότι ο Πινέδα, ο οποίος παρουσιάζεται ανεξάντλητος, είχε σύμφωνα με το Wyscout στο Φάληρο 18 ανακτήσεις μπάλας και 11 κλεψίματα, διαλύοντας τους μέσους όρους του, έχοντας επίσης 50% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες και 67% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, ενώ με τον ΠΑΟΚ είχε τα σταθερά καλά νούμερά του φέτος, με εννιά ανακτήσεις και τρία κλεψίματα, ενώ ολοκλήρωσε το ματς με 60% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες.

Όσο για τον Μαρίν είχε στο Φάληρο 12 ανακτήσεις και πέντε κλεψίματα με 50% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες και 57% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, ενώ κόντρα στον ΠΑΟΚ είχε πέντε ανακτήσεις, τέσσερα κλεψίματα, 56% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες και 67% κερδισμένες δεύτερες μπάλες.