Στην Λιόν με την μορφή δανεισμού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τους Γάλλους να τον ανακοινώνουν και επίσημα.

Παίκτης της Λιόν και και τυπικά από σήμερα Δευτέρα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός δόθηκε από τον Ολυμπιακό ως δανεικός με την Λιόν να έχει οψιόν απόκτησής του που φτάνει τα τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Utilisez des écouteurs pour une expérience optimale 🎧



Roman Yaremchuk est un Gone



Bienvenue Roman 🇺🇦❤️💙 pic.twitter.com/IiSy6Gc80V February 2, 2026

Ο Γιάρεμτσουκ έχει αγωνιστεί σε 49 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας πετύχει στα ματς αυτά 14 γκολ, ενώ έχει δώσει και 5 ασίστ. Όσον αφορά τους Πειραιώτες βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα ο Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρίο Άβε να είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων».

Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα. Ο Κλέιτον μετά τα απαραίτητα διαδικαστικά της μεταγραφής του θα ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.

Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ

Ρίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνες

Κάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνες

Κοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνες

Βίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνες

Γκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες