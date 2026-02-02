Γιάρεμτσουκ: Και τυπικά στην Λιόν ο Ουκρανός (vid)

Δημήτρης Τομαράς
Ο Γιάρεμτσουκ

bet365

Στην Λιόν με την μορφή δανεισμού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τους Γάλλους να τον ανακοινώνουν και επίσημα.

Παίκτης της Λιόν και και τυπικά από σήμερα Δευτέρα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός δόθηκε από τον Ολυμπιακό ως δανεικός με την Λιόν να έχει οψιόν απόκτησής του που φτάνει τα τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιάρεμτσουκ έχει αγωνιστεί σε 49 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας πετύχει στα ματς αυτά 14 γκολ, ενώ έχει δώσει και 5 ασίστ. Όσον αφορά τους Πειραιώτες βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα ο Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρίο Άβε να είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων».

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα. Ο Κλέιτον μετά τα απαραίτητα διαδικαστικά της μεταγραφής του θα ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.

 

Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ

Ρίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνες

Κάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνες

Κοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνες

Βίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνες

Γκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα