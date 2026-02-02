Γιάρεμτσουκ: Και τυπικά στην Λιόν ο Ουκρανός (vid)
Παίκτης της Λιόν και και τυπικά από σήμερα Δευτέρα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός δόθηκε από τον Ολυμπιακό ως δανεικός με την Λιόν να έχει οψιόν απόκτησής του που φτάνει τα τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Utilisez des écouteurs pour une expérience optimale 🎧
Roman Yaremchuk est un Gone
Bienvenue Roman 🇺🇦❤️💙 pic.twitter.com/IiSy6Gc80V— Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026
Ο Γιάρεμτσουκ έχει αγωνιστεί σε 49 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας πετύχει στα ματς αυτά 14 γκολ, ενώ έχει δώσει και 5 ασίστ. Όσον αφορά τους Πειραιώτες βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα ο Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρίο Άβε να είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων».
Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα. Ο Κλέιτον μετά τα απαραίτητα διαδικαστικά της μεταγραφής του θα ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.
Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ
Ρίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνες
Κάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνες
Κοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνες
Βίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνες
Γκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.