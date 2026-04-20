Ορίστηκαν οι διαιτητές για την 4η αγωνιστική των play out
Η κούρσα για την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια έχει πάρει φωτιά στα play out της Stoiximan Superleague και πλέον κάθε αγωνιστική κρύβει και μία έκπληξη.
Όλοι μετρούν αντίστροφα για την 4η αγωνιστική και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα βρεθούν στα τρία παιχνίδια.
Αναλυτικά:
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (16:00)
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Κόλλιας, Κομισοπούλου
4ος: Κουκούλας
VAR: Πουλικίδης
AVAR: Μόσχου
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά (17:00)
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Οικονόμου
4ος: Κόκκινος
VAR: Φωτιάς
AVAR: Γιουματζίδης
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός (20:00)
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Πάτρας
4ος: Ματσούκας
VAR: Πολυχρόνης
AVAR: Μέγας
