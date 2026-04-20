Νίκολιτς: «Όταν ξεκινήσαμε, κανείς δεν μας υπολόγιζε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία σχετικά με την εξέλιξη της ΑΕΚ αλλά και την πορεία του στην άκρη του πάγκου της Ένωσης.

Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-0 και έθεσε ακόμα πιο ισχυρές βάσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τη ψυχολογία να είναι στα ύψη παρά τον αποκλεισμό από το Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την... ευθύνη για αυτό το δημιούργημα και ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία και συγκεκριμένα στο «Denis Podcast» όπου αναφέρθηκε στην πορεία του στον πάγκο της Ένωσης, την εξέλιξη της ομάδας αλλά και το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά:

Για την πορεία του έως τώρα στον πάγκο της ΑΕΚ: «Δεν ξέρω αν το περίμενα. Δεν ήταν αυτοσκοπός μου, όπως δεν ήταν ποτέ σε καμία δουλειά μου να αρέσω τεχνητά. Αν προσπαθήσεις να το κάνεις αυτό, συνήθως καταλήγει άσχημα. Προτίμησα να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω τη δουλειά μου. Η εμπειρία δείχνει ότι, αν είσαι αυθεντικός, κάποια στιγμή οι άνθρωποι σε σέβονται και σε εκτιμούν. Ο τρόπος που εδώ ο κόσμος παρακολουθεί τον αθλητισμό είναι εντυπωσιακός. Τα γήπεδα είναι συνεχώς γεμάτα και αυτό κάνει τη σχέση ακόμα πιο δυνατή. Τα αποτελέσματα φυσικά βοηθούν. Μετά τη νίκη επί της Άντερλεχτ το καλοκαίρι, η θέση μου ενισχύθηκε. Θα ήταν ψέμα να πω ότι αυτό δεν είναι ευχάριστο. Είμαι περήφανος, αλλά το βλέπω και ως ευθύνη».

Για την πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη: «Όταν ξεκινήσαμε, κανείς δεν μας υπολόγιζε. Υπήρχε εδώ και ένα μικρό τραύμα από τα προηγούμενα χρόνια, με αποκλεισμούς από τη Νόα και τη Βέλεζ, και όταν ήρθα, ο στόχος ήταν απλά να φτάσουμε με κάποιο τρόπο στους ομίλους. Ήταν πολύ δύσκολες προκριματικές. Απίστευτο το τι κλήρωση μας έτυχε (Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρης Λεμεσού, Άντερλεχτ). Μετά λέγαμε: “Πάμε να παίξουμε στους ομίλους, να το ευχαριστηθούμε”. Τερματίσαμε τρίτοι ως η πιο παραγωγική ομάδα της φάσης ομίλων, με ιστορικές νίκες απέναντι σε Φιορεντίνα και άλλους αντιπάλους, και φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά. Πραγματικά κανείς δεν μας περίμενε. Αυτό το ταξίδι ήταν εντυπωσιακό και ο κόσμος το αναγνώρισε και ανταπέδωσε στην ομάδα για όλη αυτή την πορεία».

Για το απαιτητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Οι παίκτες πλέον είναι προσαρμοσμένοι στους γρήγορους ρυθμούς. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η συναισθηματική αποφόρτιση. Γι’ αυτό χρειάζεται βάθος στο ρόστερ και ισορροπία. Αυτό το έχουν μόνο οι κορυφαίες ομάδες».

Για τη συνεχή εξέλιξη του ποδοσφαίρου και των κανονισμών: «Το ποδόσφαιρο αλλάζει συνεχώς. Οι κανονισμοί, οι τακτικές, τα πάντα. Αν μείνεις έξι μήνες εκτός ρυθμού, μένεις πίσω. Αυτό μου το έχουν πει και άνθρωποι με τεράστιες καριέρες «Οι νέες γενιές είναι προσαρμοσμένες, έτσι σήμερα κάνεις μια μέρα αποκατάσταση και την επόμενη έχεις ήδη προπόνηση υψηλής έντασης και οι παίκτες το αντέχουν. Πιστεύω πως αυτό δεν είναι πλέον πρόβλημα. Πολύ πιο δύσκολη είναι η συναισθηματική αποκατάσταση και για αυτό χρειάζονται λύσεις, αλλά είναι δύσκολο γιατί ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος. Ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι το βάθος στο ρόστερ, όταν μπορείς να αντικαταστήσεις τον παίκτη Α με τον παίκτη Β, που δεν έχει καταναλώσει συναισθηματικά αποθέματα δύο ή τρεις μέρες πριν, αλλά έχει την ίδια ποδοσφαιρική και φυσική ποιότητα. Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι κορυφαίες ομάδες. Το βλέπουμε στη Μπάγερν, που μετά από ένα μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να αλλάξει έξι-επτά παίκτες και να πάρει αποτέλεσμα σχετικά εύκολα.

Πάλι όμως, αυτό είναι μόνο μία πτυχή της δουλειάς του προπονητή. Άλλη είναι η συνεχής εξέλιξη και η παρακολούθηση των τάσεων. Το ποδόσφαιρο αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, όπως και όλα τα αθλήματα. Για παράδειγμα, πριν δέκα χρόνια στο ελεύθερο από τον τερματοφύλακα όλοι οι παίκτες έπρεπε να είναι εκτός περιοχής. Μόνο αυτό αλλάζει τελείως το build-up και το pressing. Οι αλλαγές ήταν τρεις, τώρα είναι πέντε. Είναι διαφορετικές οι εντάσεις, η προετοιμασία, ακόμη και η καθοδήγηση του αγώνα. Και φυσικά δεν υπήρχε VAR, άρα πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά στις στατικές φάσεις και στο παιχνίδι γενικότερα. Μιλάμε μόνο για κανονισμούς, χωρίς να υπολογίσουμε την τακτική εξέλιξη».

Για τη σχέση του με Ομπράντοβιτς και Σάκοτα: «Έχω την τύχη εδώ στην Αθήνα να συναναστρέφομαι περιστασιακά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Ντράγκαν Σάκοτα, ανθρώπους με τεράστιες καριέρες και εμπειρία. Όταν λένε ότι αν μείνουν τρεις μήνες εκτός, η εξέλιξη τους προσπερνά, αυτό δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν όλα. Είναι άνθρωποι που έχουν κατακτήσει τα πάντα στον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Αν μείνεις έξι μήνες εκτός ρυθμού, όχι μόνο εσύ αλλά και οι συνεργάτες σου, το ποδόσφαιρο σε προσπερνά. Γι’ αυτό χρειάζεται να ξέρεις και να διαχειρίζεσαι ανθρώπους, όχι μόνο τακτική και σχέδια στον πίνακα.

Ίσως ο χρόνος με διαψεύσει, αλλά δεν πιστεύω σε ομοιογενείς ομάδες χωρίς διαφοροποιήσεις. Πιστεύω ότι πάντα χρειάζονται παίκτες με προσωπικότητα, διαφορετικούς από τους υπόλοιπους, που μπορούν να πάρουν την ευθύνη στις δύσκολες στιγμές. Υπάρχει μια ιταλική φράση: “Se son rose fioriranno”. Οι σπόροι είναι σχεδόν ίδιοι. Αν είναι τριαντάφυλλο θα ανθίσει, αν είναι ζιζάνιο θα μείνει ζιζάνιο. Ακριβώς πάνω σε αυτό, θέλω να περάσω στο θέμα που είναι επίκαιρο και αφορά την απώλεια του Ντούσαν από τη ζωή.

Το βίωσα πολύ δύσκολα. Όλοι όσοι είχαμε επαφή μαζί του γνωρίζαμε ότι η ασθένειά του κρατούσε καιρό. Έδωσε τη ζωή του στο μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας άνθρωπος που έφτανε τα όρια της ιδιοφυΐας, αλλά τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να είναι δύσκολοι και για τον εαυτό τους και για το περιβάλλον τους. Ήμασταν και γείτονες. Είχε μια συμπάθεια προς εμένα, με βοήθησε σε κάποιες στιγμές της καριέρας μου, δημόσια και ιδιωτικά. Κάθε συζήτηση μαζί του ήταν προνόμιο, γιατί δεν ήταν μια απλή, καθημερινή κουβέντα. Σε πίεζε να δώσεις το μέγιστο. «Ο Ντούλε ήταν μοναδική προσωπικότητα. Θα λείψει σε όλους, στην οικογένειά του και σε όσους τον γνώρισαν. Ήταν άνθρωπος με αιχμηρό λόγο. Εκτιμούσα ιδιαίτερα το γεγονός ότι πάντα εξέφραζε δημόσια τη γνώμη του, ακόμη κι όταν έκανε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά χρειάζεται θάρρος για να εκτίθεσαι».

Για τους στόχους της ΑΕΚ: «Δεν υπάρχει χαλαρή σεζόν. Σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή η ΤΣΣΚΑ πρέπει να κυνηγάς τίτλους. Πρέπει να ξέρεις πού πηγαίνεις και ποια είναι η κουλτούρα του συλλόγου. Ακόμη και όταν κερδίζεις συνεχόμενα παιχνίδια, αν έρθει μια ισοπαλία, υπάρχει πρόβλημα. Έχω προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον και μου ταιριάζει. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι η καθημερινότητά μου. Μου αρέσει αυτή η πίεση.

Στόχος μας τώρα είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Είναι κάτι για το οποίο δουλέψαμε όλη τη χρονιά. Θα ήταν ο πέμπτος τίτλος σε διαφορετική χώρα για εμάς. Στη Σερβία πήραμε νταμπλ, στην Ουγγαρία πρωτάθλημα και κύπελλο, στη Ρωσία δύο κύπελλα με διαφορετικές ομάδες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης τίτλους. Μας έχει λείψει μόνο η Σλοβενία. Είμαστε κοντά, αλλά δεν έχουμε ακόμη σηκώσει το τρόπαιο. Η μάχη συνεχίζεται και είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό».