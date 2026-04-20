Ο γκραν μετρ της τακτικής και της προετοιμασίας Μάρκο Νίκολιτς!

Η Ένωση που συνιστά ομάδα του προπονητή της, το... checkmate του Σέρβου τεχνικού σε Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου με διαφορετικό ποδοσφαιρικό σχέδιο...

Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς που διανύουμε και οδεύει στην ολοκλήρωσή της, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει κερδίσει να αναγνωρίζεται ως ο καλύτερος όλων τούτη τη σεζόν, από την αρχή που ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις τον Ιούλιο (με μία παρένθεση το διάστημα του Οκτωβρίου), έως τώρα που μπαίνουμε στο τέλος του Απριλίου! Έχοντας το λιγότερο διαθέσιμο χρόνο από οποιονδήποτε στον βασικό ανταγωνισμό μιας και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν διατηρήσει προπονητές και υποτίθεται ενισχύσει το ρόστερ τους. Με αυτό το συμπέρασμα άλλωστε είχαν ξεγράψει οι περισσότεροι την ΑΕΚ από τη διεκδίκηση του τίτλου, από ευρωπαϊκές επιτυχίες και γενικά από τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η απάντηση δίνεται στον αγωνιστικό χώρο με τον πλέον εμφατικό τρόπο και με την εικόνα της Ένωσης σε κάθε ματς, ανεξαρτήτου αντιπάλου, χάρη στην ικανότητα του Νίκολιτς (και προφανώς των παικτών του)!

Πρόκειται για γκραν μετρ, ή και Grandmaster της προετοιμασίας και της τακτικής, αναφερόμαστε φυσικά στον Μάρκο Νίκολιτς και αυτός θα ήταν ο τίτλος του αν ήταν σκακιστής, μιας και οι συγκεκριμένοι διακρίνονται για την εξαιρετική τους ικανότητα στο να διαβάζουν στη διάρκειά του το παιχνίδι, ότι διαθέτουν βαθιά τακτική όραση και θεωρία ανοιγμάτων! Όλα και ακόμη περισσότερα διακρίνουν τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης και προφανώς τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν στον Χαβιέρ Ριμπάλτα ο οποίος όχι μόνο τον επέλεξε αλλά επέμενε, όπως και στον Μάριο Ηλιόπουλο που δεν αμφέβαλλε και μετά τη συνάντησή τους στο Βελιγράδι έβγαλε το συμπέρασμα ότι είναι ο κατάλληλους άνθρωπος για να γίνει η δουλειά... Η ΑΕΚ ευτύχησε να βρει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με έναν καλό προπονητή, έναν επίσης εξαιρετικό τεχνικό και αυτό στην χώρα μας δεν συνηθίζεται.

Η δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς έφερε την αξιοποίηση σχεδόν όλου του ρόστερ ανά διαστήματα και μέσα στη διάρκεια της σεζόν γεγονός που συνιστά και τη μεγάλη διαφορά με τον ανταγωνισμό και δη τον πρόσφατο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος τεχνικός από όλους πήρε κάτι και χθες ακόμη από τον ξεχασμένο (μα ενεργό και το να διατηρείται έτσι είναι θέμα προπονητή) Ζοάο Μάριο, τη στιγμή που στα δυο ματς των play offs ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα. Μάλιστα με την αλλαγή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ άκουσε 33.000 κόσμου να φωνάζουν το όνομά του και να αναγνωρίζουν την προσφορά του φέτος όποτε του το ζήτησε ο Νίκολιτς! Πήρε κατά καιρούς πράγματα από τους Λιούμπισιτς, Καλοσκάμη, Πένραις επίσης και ειδικά στα play offs, Κουτέσα στην Ευρώπη, απογείωσε Κοϊτά και γενικά διαχειρίζεται το ρόστερ με τρόπο που πρέπει να διδάσκεται στους ανταγωνιστές του όσο έμπειροι και μεγαλύτεροι του κι αν είναι κάποιοι...

Το διαφορετικό checkmate του Νίκολιτς σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ...

Ας ξεπεράσουμε ότι η ΑΕΚ του Νίκολιτς εξέθεσε τους αντιπάλους της και τους δήθεν ειδήμονες και αναλυτές του ποδοσφαίρου που έλεγαν ότι δύσκολα θα ανταποκριθεί με σημαντικά ματς στην Ευρώπη και play offs, ας αφήσουμε και ξεχάσουμε πως είναι 6 προς 7 μήνες αήττητη, ας υποθέσουμε ότι δεν έχει σημασία πώς η ομάδα του Σέρβου τεχνικού είναι πρώτη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη σεζόν, ας μην ασχοληθούμε με πόσο εξέλιξε το ρόστερ του και αξιοποίησε τους ποδοσφαιριστές του. Πάμε να "δούμε" στα τελευταία δυο ματς που συνιστούσαν τελικούς για τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πώς (και με πόσο διαφορετικό τρόπο) τα κέρδισε αυτά... Διότι αγωνιστικά αυτό που είδαμε στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό από την Ένωση και στην Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την ομάδα της Τούμπας είναι κάτι το μοναδικό σε επίπεδο δημιουργίας σχεδίου ανάλογα με τον αντίπαλο προκειμένου να φτάσει ο Δικέφαλος στην κατάκτηση δυο νικών!

Με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα η ΑΕΚ προσάρμοσε το παιχνίδι της στις ανάγκες του κακού αγωνιστικά αντιπάλου, δηλαδή του έδωσε την μπάλα, κατόρθωσε να τον βγάλει από το παιχνίδι, βρήκε το γκολ και δεν δέχθηκε ούτε υποψία φάσης σε 96 λεπτά αγώνα. Ένα από τα πιο σβηστά δίπλα... Έκαναν και πάλι το λάθος οι αντίπαλοί της να μην καταλάβουν τι έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς και θεώρησαν πως δεν έπαιξε τίποτα σπουδαίο, τη στιγμή που εκείνος έτριβε τα χέρια του αναγνωρίζοντας τη τακτική ανταπόκριση και την πειθαρχία στο σχέδιο από τους κιτρινόμαυρους. Για να ακολουθήσει ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ και πάλι να γελοιοποιηθούν οι αστείες αναλύσεις τύπου: θα υπάρχει ο παράγοντας κούραση για την ΑΕΚ που τα έδωσε όλα με την Ράγιο Βαγιεκάνο και όσο περνάει το ματς με την ομάδα του Λουτσέσκου θα στερείται δυνάμεων και εντάσεων. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς έκανε checkmate σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με διαφορετικό αγωνιστικό σχέδιο... Φαίνεται ότι αυτή την άμπαλη και δίχως ποδοσφαιρική ουσιαστική σκέψη άποψη ενστερνίστηκε ο οργανισμός ΠΑΟΚ και ο Ρουμάνος τεχνικός και το αποτέλεσμα γνωστό: 3-0 με εικόνα χαοτικής διαφοράς μεταξύ των δυο ομάδων.

Το είχε πει ο Νίκολιτς και δεν τον άκουσε κανείς μάλλον, με ανοιχτά χαρτιά έπαιξε τον Λουτσέσκου, αλλά τον κέρδισε εύκολα και κατά κράτος μιας και ο Ρουμάνος κόουτς επέλεξε να πάει για να... κλέψει το παιχνίδι με το βλέμμα και στον τελικό Κυπέλλου. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είχε πει χαρακτηριστικά: «Ένα περίπλοκο παιχνίδι μπροστά μας, γιατί διεξάγεται σε λιγότερες από 72 ώρες από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν εννοώ σωματικά, γιατί οι παίκτες μας βρίσκονται σε πολύ καλή «φόρμα», αλλά συναισθηματικά, γιατί οι προηγούμενες δύο εβδομάδες ήταν έντονες. Ελπίζω να ανακάμψουν συναισθηματικά και να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι, γιατί είναι κρίσιμο παιχνίδι, στη «μάχη» για το πρωτάθλημα, που είναι και ο τελικός μας στόχος»! Έτσι ο Δικέφαλος μπήκε με το γκάζι πατημένο από το παιχνίδι με την Ράγιο και δεν το κατέβασε ποτέ: ήταν απλά να μπει το πρώτο γκολ για ρθουν και τα άλλα δυο, όπως με τους Ισπανούς την Πέμπτη, έτσι και με τον ΠΑΟΚ. Σε διάστημα λιγότερο από 72 ώρες, έξι γκολ, σε δυο ματς απαιτητικά, τεράστια υπόκλιση στον κορυφαίο προπονητή στο πρωτάθλημα...