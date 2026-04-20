Ο Τίνο Καντεβέρε περίμενε ενάμισι χρόνο για να απολαύσει τη χαρά ενός τέρματος κι όταν το πέτυχε, δεν είχε το… κουράγιο για να το πανηγυρίσει.

Βάζοντας τέλος στην κακοδαιμονία διάρκειας ενάμιση έτους, ο Τίνο Καβεντέρε αντέδρασε μ’ ένα ανέκφραστο βλέμμα και αργό βάδισμα. Κι αφού πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, ξάπλωσε στο χορτάρι του «Κλ. Βικελίδης». Εκείνη τη στιγμή, μάλλον «έφευγε» όλο το ψυχικό βάρος του προηγούμενου διαστήματος. Φάνηκε εξάλλου ότι το κουβαλούσε για κάμποσο καιρό. Βάσει της στατιστικής της επίσημης αρχής της Stoiximan Superleague, πριν ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε «εκτελέσει» - στην κλειστή γωνία – τον Μάριο Σιαμπάνη, μετρούσε 26 τελικές προσπάθειες. Στις τρεις εξ’ αυτών, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.

Κι έτσι είχε μείνει σ’ ένα γκολ που είχε πετύχει τον Νοέμβρη του 2024, στην εποχή που φορούσε τη φανέλα της Ναντ. Ο Καντεβέρε δεν ήταν ποτέ ο δεινός σκόρερ. Μόνο δύο αγωνιστικές περιόδους (2019-20 και 2020-21) ολοκλήρωσε τη σεζόν με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Στον δε φάκελό του αναγράφεται ότι έχει πετύχει 77 τέρματα σε 262. Όπως σημειώνεται επίσης και η ευπάθειά του στους μυϊκούς τραυματισμούς η οποία και φέτος του κόστισε τους μισούς αγώνες. Αυτό είναι εξάλλου το διαχρονικό πρόβλημα του 28χρονου επιθετικού, ίσως κι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν στέριωσε στη Λιόν.

Η θέση του Καντεβέρε στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον του Άρη φάνηκε μέσα από την αντίδραση των συμπαικτών του τη στιγμή του σκοραρίσματος. Καθώς ο ίδιος δεν είχε τη δύναμη να τρέξει κι έδειχνε περισσότερο ανακουφισμένος - … παρά εκστασιασμένος – ο Λορέν Μορόν έτρεξε πρώτος να τον αγκαλιάσει. «Το γεγονός βρίσκεται στο ότι ήμουν άτυχος με τους τραυματισμούς. Ήταν μεγάλο διάστημα αποχής. Οι συμπαίκτες μου μου έδιναν κίνητρο και με ωθούσαν. Ήταν έντονη στιγμή για εμένα γιατί δείχνει ότι ξεπερνάω κάποια προβλήματα», σχολίασε ο ίδιος στα κανάλια Novasports.

Ο 28χρονος επέλεξε να πανηγυρίσει το γκολ μαζί με τον Μιχάλη Γρηγορίου ο οποίος έδειξε σαφέστατη προτίμηση σ’ αυτόν παρά στον Λορέν Μορόν. Ανεξαρτήτως του ότι αυτή η απόφαση αιτιολογείται βάσει των αγωνιστικών πεπραγμένων του Ισπανού επιθετικού, δεν είναι τόσο εύκολο να μείνει εκτός ο – επί διετία – πρώτος σκόρερ της ομάδας. «(Ο προπονητής) με βοηθάει πολύ από την πρώτη στιγμή που ήρθε και μετά το ματς με τον Λεβαδειακό ήρθε στην προπόνηση μου μίλησε και μου είπε αν συνεχίσω να δουλεύω θα δικαιωθώ», συμπλήρωσε.