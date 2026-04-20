Ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι σε χειρότερη κατάσταση ΚΑΙ από τον ΟΦΗ!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την κατάσταση στην οποία έχει φθάσει ο ΠΑΟΚ κάτι που αποδείχθηκε και στην απογοητευτική εμφάνιση της Φιλαδέλφειας.

Μετά κι από αυτή την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο… ματς της χρονιάς, ήρθε ο καιρός να σταματήσουμε τις γλυκανάλατες αμπελοφιλοσοφίες. Ή θα καταγράψουμε την αλήθεια για το που έχει φθάσει αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ ή καλύτερα να σταματήσουμε να κουράζουμε ψάχνοντας να πουλήσουμε ελπίδα.

Ξεκινάμε από τα χθεσινά στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ:

- Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αγωνιστικά και πνευματικά γι αυτό και κέρδισε κατά κράτος τον ΠΑΟΚ.

- Πέρα από δύο δεκάλεπτα απλής ισορροπίας στο γήπεδο, οι παίκτες του Νίκολιτς ήταν πραγματικοί νικητές σε μονομαχίες, διάθεση, αυτοπεποίθηση και πίστη στο ποδοσφαιρικό τους σχέδιο. Το 3-0 βάσει ευκαιριών ίσως και να τους αδικεί! Απέναντί τους βέβαια είχαν φαντάσματα!

- Ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο κλονίζονταν από κάθε κακή στιγμή, δείγμα και της πνευματικής κατάστασης όλων των παικτών. Κλονίστηκαν από την κάρτα του Σάντσεζ. Από το 1-0. Από τα προσωπικά λάθη Καμαρά και Τσιφτσή μετά το σχετικά καλό ξεκίνημα στην επανάληψη. Οι καλές ομάδες (όπως ήταν άλλα χρόνια ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια) και 2-0 μπορούσαν να χάνουν, αλλά πίστευαν στην αξία τους και στο σχέδιό τους, γι αυτό και επέστρεφαν!

Πριν το ματς έγραφα ότι… « μόνο αν ο ΠΑΟΚ βρει τρόπο να κερδίσει αυτό το ματς θα ανέβαζε ηθικό και απόδοση». Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν ξέρει να «κλέβει» παιχνίδια και σε τέτοιες καταστάσεις η συγκεκριμένη συνθήκη αποτελεί ευχή και κατάρα!

Θέλουν να παίξουν, να παράξουν, δεν μπορούν, το καταλαβαίνουν και στη διάρκεια του αγώνα καταρρέουν επηρεασμένοι από όσα ζουν κάθε μέρα και φυσικά από την ανωτερότητα του αντιπάλου.

Για να τελειώνουμε λοιπόν με τις αμπελοφιλοσοφίες. Μία και μόνη είναι η πραγματικότητα εδώ και καιρό στον ΠΑΟΚ: Οι τραυματισμοί και οι αναποδιές πάσης φύσεως που βιώνουν οι παίκτες σχεδόν ΚΑΘΕ μέρα, τους έχουν καταρρακώσει εντελώς! Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ η ποδοσφαιρική ομάδα έχει αποδεχθεί τη μοίρα της και κάθε εβδομάδα βγάζει όλο και χειρότερο αγωνιστικό πρόσωπο. Ένα μοιρολατρικό σκηνικό που έχει κουράσει και φυσικά εκνευρίζει απίστευτα με την εικόνα ντροπής τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο κόσμος σε μία τέτοια κατάσταση φυσικά θέλει «φταίχτες» και κεφάλια. «Αίμα» ζητάει το πλήθος και προσωπικές ευθύνες για την εικόνα, γαι το ρόστερ, για τη διαχείριση, για την αποθεραπεία, για το ένα λάθος του Καμαρά, για κάθε τι που βλέπει… Αυτό «πουλάει» κι αυτό θα κάνουν από σήμερα όσοι περίμεναν τον ΠΑΟΚ στη γωνία για διάφορους λόγους ο καθένας.

Πέρα από τις θεωρίες όμως για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την «ανημποριά» τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ πιο σημαντικό να καταγραφεί με όσο πιο ξεκάθαρο τρόπο γίνεται ότι: Σήμερα 20 Απριλίου, ο ΠΑΟΚ δεν υστερεί σε αγωνιστική και πνευματική κατάσταση μόνο από τις ομάδες των playoffs. Σήμερα και λίγες μέρες πριν τον τελικό κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος, παίζει πολύ πιο υποτονικά και από τον ΟΦΗ. Ο προσεχής του αντίπαλος στον τελικό κυπέλλου, βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση! Αυτή είναι η πραγματικότητα για όποιον μπορεί και βλέπει ρεαλιστικά την κατάσταση.

Η ομάδα του Λουτσέσκου παραπαίει, όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες τους έχουν καταρρακώσει στο μέγιστο βαθμό, το ξέρουν, το συζητάνε μεταξύ τους, το έχουν αποδεχθεί και κάθε τι που γίνεται πλέον (πχ ο νέος τραυματισμός Γιακουμάκη προχθές) έρχεται απλά για να επιδεινώσει την αίσθησή τους.

Αδύναμοι δείχνουν προπονητής και παίκτες και όλος ο οργανισμός ίσως να αντιμετωπίσει μία πραγματικότητα, η οποία ναι μεν ήταν και είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι δυνατόν και να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην πλήρη καταστροφή, χωρίς καν να δίνεται μάχη! Το άλλοθι έχει φωλιάσει μέσα στα αποδυτήρια και ο κανονικός ΠΑΟΚ που χαλαρά περνούσε από όλα τα γήπεδα με 2-0, βλέπει το ανήμπορο φάντασμά του να εκτίθεται στη Λάρισα, να διασύρεται στο Βόλο, να μην κάνει φάση στον Παναθηναϊκό και να σέρνεται στη Φιλαδέλφεια.

Αυτή είναι η κατάσταση και ας καταγράφεται πλέον με όσο πιο δυνατές λέξεις και νοήματα γίνεται.

* Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 του χρόνια μέσα στον Απρίλιο. Σήμερα θα γίνουν λίγες εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και όλοι μαζί θα τιμήσουν την ιστορία του Συλλόγου που φέτος δοκιμάζεται από ένα τεράστιο και συνεχιζόμενο πένθος. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ και ένας τεράστιος σεβασμός στη μνήμη όσων έφυγαν από τη ζωή.