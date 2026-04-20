Το λάθος του Γεντβάι και η ενέργεια του Ροντινέι κέρδισαν τις εντυπώσεις για τον Ολυμπιακό όμως ο Τσικίνιο έκανε όλη την (αθόρυβη) δουλειά κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό (2-0), επικράτησε σε ντέρμπι μετά από αρκετό καιρό και παραμένει ζωντανός στη μάχη του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες έκαναν μία καλή εμφάνιση μετά από μεγάλο διάστημα όπου υπήρχαν... σύννεφα γύρω από την ομάδα όμως η νίκη με τον Παναθηναϊκό δίνει το απαραίτητο boost ενόψει της συνέχειας.

Τα βλέμματα έπεσαν πάνω στο λάθος του Γεντβάι για το 0-1, στην ενέργεια του Ροντινέι για το 0-2 και στις σπουδαίες ευκαιρίες από Ταμπόρδα και Ελ Καμπί. Όμως το χαμόγελο του Μεντιλίμπαρ προέρχεται από την άρτια δουλειά του Τσικίνιο.

Μετά από καιρό είδαμε τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό στη θέση που τον... αγάπησαν στον Ολυμπιακό, δηλαδή πίσω από τον Ελ Καμπί, με Ζέλσον και Ροντινέι να πλαισιώνουν για το πρέσινγκ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έκανε εξαιρετική και κυρίως, αθόρυβη δουλειά στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στο πρέσινγκ προς την αντίπαλη άμυνα, άνοιξε χώρους με την ποιότητα του και κινήθηκε περισσότερο χωρίς την μπάλα παρά με αυτή στα πόδια.

Το πρέσινγκ του Τσικίνιο στον Γεντβάι από όπου ήρθε το λάθος για το 0-1.

Το πιο σημαντικό είναι ότι είχε άμεση σχέση και με τα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στο 1-0, είναι ο άνθρωπος που πιέζει τον Γεντβάι και του κλείνει τις επιλογές για πάσα, κάνοντας τον Κροάτη στόπερ να πάει στην εύκολη λύση του πορτιέρε, χωρίς να κοιτάει που δίνει την μπάλα.

Έτσι ο Ζέλσον την κέρδισε και με πλασέ άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες. Στη συνέχεια, στο τέρμα του Ροντινέι είναι ο άνθρωπος που διεκδικεί την μπάλα και κερδίζει την κεφαλιά από τον Ίνγκασον (!) και έχοντας τραβήξει τον στόπερ του Παναθηναϊκού πάνω του, έχει αφήσει χώρο για να κινηθεί ο Ροντινέι και με ωραία ενέργεια να κάνει το 2-0.

Η κεφαλιά που κερδίζει από τον Ίνγκασον και αφήνει την μπάλα στον Ροντινέι για το 0-2.

Η «επιστροφή» του Τσικίνιο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ήταν κάτι που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να εφαρμόσει ο Μεντιλίμπαρ το πλάνο του.