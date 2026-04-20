Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ, η οποία με την ορμή και τον ρυθμό από την Ευρώπη παρέσυρε τον ΠΑΟΚ στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας, συνεχίζοντας με προσήλωση και πάθος για τον μεγάλο στόχο του τίτλου.

Τελικά αυτό που μου έλεγε ένας πολύ καλός φίλος, πρώην αθλητής, ότι την ομάδα που έχει ρυθμό μην τη φοβάσαι, αντικατοπτρίστηκε απόλυτα στην αρένα της Νέας Φιλαδέλφειας. Σε ένα γήπεδο που σε «κατάπινε», η ΑΕΚ με την ορμή και τη φόρα από την φοβερή εμφάνιση της Πέμπτης με τη Ράγιο Βαγεκάνο παρέσυρε τον ΠΑΟΚ με ένα 3-0 που κολακεύει την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τι κι αν το ματς ήταν τελικός για τον ΠΑΟΚ για να ξαναμπεί στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου; Αυτό όχι μόνο δεν φάνηκε στο ματς, αλλά η ΑΕΚ μπήκε με τα χίλια, έριξε τον αντίπαλό της στα σχοινιά και από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό μέσα σε μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε με αργεντίνικη έδρα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα.

Η κούραση δεν υπήρχε ως λέξη για την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Το είχε πει άλλωστε και ίδιος ο Σέρβος τεχνικός του οποίου η υπογραφή σε αυτό το δημιούργημα είναι ξεκάθαρη. Το μοναδικό ερώτημα που έμενε να απαντηθεί ήταν η πνευματική ετοιμότητα των 11 παικτών με τις κιτρινόμαυρες φανέλες που θα έμπαιναν να παίξουν μετά τη ματσάρα της Πέμπτης, όπου άγγιξαν μια απίστευτη ανατροπή που για λίγο δεν ήρθε.

Την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι και φάνηκε ότι παρότι δεν είχαν συμπληρωθεί 72 ώρες από το βράδυ της Πέμπτης και τον αγώνα με τη Ράγιο, το πάθος, η λύσσα, η ένταση και η συγκέντρωση ήταν στο ανώτερο επίπεδο. Όλοι τους ορκισμένοι για τη νίκη και ταγμένοι στο πλάνο του Νίκολιτς για να κάνουν ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς τον μεγάλο στόχο. Την κατάκτηση του τίτλου.

Η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό ως το τελευταίο έμοιαζε με ένα ορμητικό κιτρινόμαυρο ποτάμι. Δεν υπήρχε ούτε ένας παίκτης από όσους έριξε στο παιχνίδι ο Νίκολιτς που να μην διακρίθηκε. Μαχητές, με ανεξάντλητη ενέργεια, με μάτι που γυάλιζε και με αυτοπεποίθηση ήταν κυρίαρχοι με το που μπήκαν στο ματς. Δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ ούτε να πιστέψει ότι μπορεί να απειλήσει και έπρεπε να φτάσουμε στο 86' με το σκορ στο 3-0 για να δημιουργήσει την πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία στο παιχνίδι.

Το άριστα εκτελεσμένο πλάνο του Νίκολιτς κατατρόπωσε τον ΠΑΟΚ

Η Ένωση όσο περνούσαν τα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο σταδιακά ανέβαζε απόδοση και αφού δεν έκανε γκολ στις δύο πρώτες μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι, ήρθε αυτή η σέντρα του πανέξυπνου παίκτη που λέγεται Περέιρα για να φέρει το αυτογκόλ του Κετζιόρα που ξεκλείδωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους καθώς αργά ή γρήγορα φαινόταν ότι η αποφασισμένη ΑΕΚ θα δημιουργούσε καταστάσεις ποδοσφαιρικής ασφυξίας στον αντίπαλό της. Κάτι που συνέβη στο δεύτερο μέρος.

Οι κιτρινόμαυροι έδωσαν χώρο στον ΠΑΟΚ, αλλά με την συμπαγή ανασταλτική τους λειτουργία δεν του άφηναν χιλιοστό απειλής και την κατάλληλη στιγμή πάτησαν ξανά το πόδι στο γκάζι για να αφήσουν σκόνη πίσω τους με τη σφραγίδα του Νίκολιτς. Το δεύτερο γκολ, μπορεί να μην ήρθε στην απίστευτη ευκαιρία με Περέιρα και Ζίνι, αλλά λίγο αργότερα ο φουριόζος Κοϊτά που είχε περάσει ως αλλαγή με τη δύναμη που τον διακρίνει στο ένας εναντίον ενός χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ και με ένα ξερό σουτ τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι μέσα στο ντελίριο της Νέας Φιλαδέλφειας. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία ελπίδα επιστροφής.

Ο ανεξάντλητος Πινέδα ανέκτησε την μπάλα, μπήκε με τα χίλια στην περιοχή και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει τη Νέα Φιλαδέλφεια να εκραγεί. Ήταν μια εμφάνιση ισοπεδωτική. Πέρα από τους Περέιρα, Κοϊτά και Πινέδα που συμμετείχαν στα γκολ, ο Ζίνι ταλαιπώρησε με την εκρηκτικότητα του την άμυνα του ΠΑΟΚ που πελαγοδρομούσε, ενώ ο Βάργκα έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά στο ψηλό παιχνίδι από τα γεμίσματα προς αυτόν, στην εντολή που είχε δώσει ο Νίκολιτς για να σπάει το πρέσινγκ.

Όλη η αμυντική τετράδα της ΑΕΚ ήταν αδιαπέραστη με κορυφαίο τον Ρέλβας, ο οποίος καθάριζε τα πάντα και ο Μαρίν ήταν άξιος συμπαραστάτης του Πινέδα κατατροπώνοντας μαζί του τον άξονα του ΠΑΟΚ, με τον Νίκολιτς να στήνει την ομάδα του άριστα μέσα στο γήπεδο και να κάνει άψογη διαχείριση τόσο στο τακτικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι. Αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά ότι έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, η οποία με ταπεινότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της συνεχίζει ακάθεκτη για τον τίτλο.

Τίποτα, ωστόσο, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και φυσικά δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να βγαίνουν από τώρα κομπιουτεράκια. Ματς με ματς και με όλη την προσοχή στραμμένη στο επόμενο παιχνίδι. Έτσι προχώρησε και έφτασε η ΑΕΚ ως εδώ, έτσι πρέπει να συνεχίσει και τώρα, με τέσσερα ντέρμπι ακόμα να απομένουν πριν το φινάλε. Ο «αέρας» των πέντε βαθμών στην κορυφή είναι σαν να μην υπάρχει και στο μυαλό των παικτών της ΑΕΚ θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο πάθος και η ίδια ορμή που έβγαλαν στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τέσσερα βήματα έχουν μείνει ακόμη και ο Νίκολιτς έχει αποδείξει ότι ξέρει τον τρόπο.

