ΠΑΟΚ: «100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας! Κι είμαστε ακόμα στην αρχή...»

Το επετειακό μήνυμα του ΠΑΟΚ με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την ημέρα ίδρυσής του.

Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Ομιλος Κωνσταντινουπολιτών γιορτάζει έναν αιώνα ζωής, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στέλνει το γενέθλιο μήνυμά της, με αφορμή τα σημερινά (20/4) γενέθλιά της.

Το μήνυμα του «Δικεφάλου του Βορρά»:

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ.

Τέσσερα γράμματα.

Ένα έμβλημα.

Μία ιδέα.

Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί

σε κάθε γωνιά της Γης.

Μία σπίθα έγινε φλόγα.

Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει.

Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα.

Είναι τρόπος ζωής.

Είναι μνήμη.

Είναι πάθος.

Είναι οικογένεια.

Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει…

Ένας αιώνας ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ.

Ένας αιώνας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

Ένας αιώνας ΟΝΕΙΡΟΥ και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ.

Μέσα από στάχτες, δάκρυα, μάχες, πόνο και θριάμβους,

δεν σταματήσαμε ποτέ.

Δεν λυγίσαμε.

Δεν ξεχάσαμε.

Δεν σιωπήσαμε.

Γίναμε πιο δυνατοί.

Πιο πολλοί.

Γίναμε ένα.

Και τώρα…

δεν κοιτάμε πίσω.

Με την συνείδηση καθαρή και με οδηγό την ιστορία μας, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο.

Πανθεσσαλονίκειος, Αθλητικός, Όμιλος, Κωνσταντινοπουλιτών.

100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας!

Κι είμαστε ακόμα στην αρχή...