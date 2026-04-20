Ο κορυφαίος φέτος εξτρέμ του Ολυμπιακού στην κατάλληλη στιγμή έδωσε απαντήσεις και σε επίπεδο ντέρμπι βάζοντας το πρώτο του φετινό γκολ σε αγώνα με τέτοιον χαρακτήρα.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει δείξει φέτος στο πιο μεγάλο διάστημα της σεζόν ότι είναι ο πιο ποιοτικός και καλός σε επίπεδο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Αυτό που έλλειπε σε επίπεδο Πρωταθλήματος ήταν το γκολ. Σε σχέση με την ποιότητά του ο αριθμός των τερμάτων του φέτος δεν ήταν ο ανάλογος (είχε σκοράρει 2 τέρματα πριν το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός) και ενώ δεν είχε σκοράρει σε ντέρμπι ως προς την τρέχουσα σεζόν.

Αυτήν την φορά ο απολαυστικός Ζέλσον - που δεν αμφισβητείται η ποιότητά του αλλά και η τεχνική του κατάρτιση - είχε και γκολ. Ένα κομβικό γκολ στο 0-1 της Λεωφόρου. Ο έμπειρος και διεθνής Πορτογάλος σκόραρε σε ένα γκολ που είναι στο στιλ Μεντιλίμπαρ (δηλαδή κλέψιμο μετά το μεγάλο λάθος - γύρισμα του Γεντβάϊ και γκολ), είχε 1 γκολ με 1 τελική, έφτιαξε φάσεις για συμπαίκτες του όπως με τον Ελ Καμπί και ενώ έκανε μεγάλη προσπάθεια και στην άμυνα γυρίζοντας πίσω αρκετές φορές.

Ένα φοβερό στατιστικό στοιχείο του έχει να κάνει με τα κλεψίματά του. Ήταν πρώτος σε αυτόν τον τομέα με 4 τον αριθμό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εκτός αυτού ο Ζέλσον είχε 9 αναμετρήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό (στις εγχώριες διοργανώσεις). Με αυτό το 0-2 έφτασε στις 9. Σε αυτές πριν δεν είχε ούτε γκολ και ούτε και ασίστ. Αυτό ήταν δηλαδή το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ζέλσον με Παναθηναϊκό είχε