Το πέρας της 2ης αγωνιστικής των play offs 1-4 στη Stoiximan Super League 1 ανέδειξε ως νικήτριες τις ομάδες των ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

Η ΑΕΚ είχε νικήσει πρώτη χρονικά με το 3-0 επί του ΠΑΟΚ στο γήπεδό της και εξακολουθώντας να έχει το πάνω χέρι για την υπόθεση του τίτλου. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός (ως νικητής) με το 0-2 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το πρόγραμμα των play Offs

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

2η αγωνιστική

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ