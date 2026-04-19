Πρόγραμμα Play Offs: Όλες οι αγωνιστικές για την ανάδειξη του Πρωταθλητή
Η ΑΕΚ είχε νικήσει πρώτη χρονικά με το 3-0 επί του ΠΑΟΚ στο γήπεδό της και εξακολουθώντας να έχει το πάνω χέρι για την υπόθεση του τίτλου. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός (ως νικητής) με το 0-2 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου.
Το πρόγραμμα των play Offs
1η αγωνιστική
Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
2η αγωνιστική
Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2
3η αγωνιστική
Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική
Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
6η αγωνιστική
Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
