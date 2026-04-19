Πινέδα: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, μου αρέσει να σκοράρω αλλά προτιμώ να κερδίζουμε»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα τόνισε πως τίποτα δεν έχει κριθεί στη μάχη του τίτλου παρά τη διαφορά στην κορυφή και πρόσθεσε πως το πιο σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα σκόραρε το τρίτο γκολ στο 3-0 της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, βάζοντας το... κερασάκι στην τούρτα και μετά το τέλος του ματς δήλωσε στην Cosmote TV πως ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει και πως το πιο σημαντικό, πέρα από το ποιος σκοράρει, είναι να νικάει η ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ορμπελίν Πινέδα στην Cosmote TV:

«Είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας σκεπτόμενοι τον στόχο μας. Αυτό το έχουμε όλοι όσοι παίζουμε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οικογένεια, δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι και να κερδίζουμε τα παιχνίδια.

Θεωρώ πως μας βοήθησε πολύ το παιχνίδι με την Ράγιο, το πώς παίξαμε σε εκείνο το παιχνίδι μας έδειξε το πώς πρέπει να παίξουμε, αλλά ξαναλέω πως δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να δώσουμε χαρά σε εμάς, τις οικογένειές μας και στον κόσμο μας», ανέφερε ο Πινέδα και πρόσθεσε:

«Είναι ωραίο να σκοράρεις, αλλά αυτό που θέλω είναι να βοηθάω να βγαίνει το πλάνο του προπονητή στο γήπεδο, με χαροποιεί να βλέπω τους συμπαίκτες μου να σκοράρουν με χαροποιεί αυτό, με συγκινεί θα έλεγα, σίγουρα μου αρέσει να σκοράρω, αλλά προτιμώ να κερδίζουμε κι ας σκοράρουν άλλοι».

