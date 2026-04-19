ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο «μαγικός» Πινέδα έβαλε το... κερασάκι θριάμβου
Η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Ο Δικέφαλος υπέταξε με 3-0 τον ΠΑΟΚ και ξέφυγε στο +3 τόσο από τους Θεσσαλονικείς, όσο και από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια στις 21:00 θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος στο 80ο λεπτό έβαλε το «κερασάκι» στην... τούρτα τοτυ θριάμβου! Ο Μεξικανός έκλεψε την μπάλα από τον Κεντζιόρα, πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ «κεραυνοβόλησε» τον Τσιφτσή για το τελικό 3-0.
Ο 30χρονος μέσος έφτασε τα πέντα γκολ σε 46 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν και είναι όλα σε ματς πρωταθλήματος.
