Superleague, η βαθμολογία των playoffs (2η αγ.): Η ΑΕΚ στο +8 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ!
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2η αγωνιστική)
1. AEK 66
2. Ολυμπιακός 58
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50
*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ματς λιγότερο.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs
3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)
4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)
6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
