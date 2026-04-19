Superleague, η βαθμολογία των playoffs (2η αγ.): Η ΑΕΚ στο +8 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ με το τρίποντο κόντρα στον ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +8 από τον Ολυμπιακό, που έχει ματς λιγότερο κι από τον Δικέφαλο του Βορρά που... έχασε κι άλλο έδαφος στην μάχη του τίτλου!

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2η αγωνιστική)

1. AEK 66

2. Ολυμπιακός 58

3. ΠΑΟΚ 58

4. Παναθηναϊκός 50

*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ματς λιγότερο.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)