Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς και ο διαιτητής Μανθάνο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου για τον πατέρα του Μιρτσέα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του στις 7 Απριλίου, δίνει τον πρώτο του αγώνα. Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς πριν τη σέντρα του ντέρμπι είχε θερμό εναγκαλισμό με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον συλλυπήθηκε για τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα.

Το ίδιο έκανε και ο Ισπανός διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο, ο οποίος πλησίασε τον Λουτσέσκου και του μίλησε για λίγο.

