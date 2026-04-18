Ο Άρης υπερκέρασε το αγωνιστικό εμπόδιο του Βόλου με σκορ 3-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το ματς και ενώ είχε προηγηθεί με 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-2, ισοφάρισε σε 2-2 και εν τέλει επεβλήθη με 3-2 χάρις στο τέρμα του Καντεβέρε, που ήταν και κορυφαίος του αγώνα. Ο δε Βόλος είχε δοκάρι στο 96' από την κεφαλιά του Κάργα.