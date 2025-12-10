Ο Ορμπελίν Πινέδα κάνει θραύση στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ και θυμίζει τον «Μαγίτο» της πρώτης σεζόν του με τα κιτρινόμαυρα. Τι δείχνουν οι αριθμοί του στο Wyscout.

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι ίσως ο ποιοτικότερος χαφ που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 29χρονος Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ από την προηγούμενη διακοπή του Οκτωβρίου μέχρι σήμερα βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα και θυμίζει την πρώτη του σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο «Μαγίτο» κάνει θραύση στη μεσαία γραμμή και βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική, αλλά και ψυχολογική κατάσταση, κάτι που εκτός από τις εμφανίσεις του αποδεικνύεται και από τη γλώσσα του σώματος. Ο Πινέδα έχει επαναφέρει στους πανηγυρισμούς τις τούμπες και τα... μηχανάκια, δείχνει να το απολαμβάνει και... γκαζώνει!

Όπως είπε και ο ίδιος, πατάει πλέον ξανά περισσότερο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι κάτι που συνήθιζε να κάνει κυρίως την πρώτη χρονιά του στην ΑΕΚ και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές στο πρωτάθλημα μετράει τρία γκολ, τα δύο εκ των οποίων έχουν κρίνει νίκες της ΑΕΚ, επί του Παναιτωλικού και του ΟΦΗ ενώ το άλλο άνοιξε τον δρόμο της επικράτησης κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Πινέδα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Από τα πόδια του περνάει συνεχώς η μπάλα για την ανάπτυξη των επιθέσεων της Ένωσης, με τον Μεξικανό χαφ είτε να παίζει κάθετα, είτε να σπάει την μπάλα στα άκρα οργανώνοντας το παιχνίδι. Ο «Μαγίτο» κινεί τα νήματα και καθορίζει το τέμπο, με τα νούμερά του στο passing game ειδικά στα τελευταία παιχνίδια να είναι φοβερά, όπως προκύπτει από το Wyscout.

Ο Πινέδα στα ματς με Αρη, Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο

Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα μετά την τελευταία διακοπή του Νοεμβρίου με Άρη, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, αλλά και στο ευρωπαϊκό ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία όπου από το δικό του πόδι ξεκίνησε το γκολ του Γκατσίνοβιτς που έδωσε τη νίκη, ο Πινέδα έχει μέσο όρο 92,5% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις.

Ο Πινέδα, σύμφωνα με το Wyscout, μετράει στα τέσσερα αυτά παιχνίδια μέσο όρο 87,5% εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 70% επιτυχημένες πάσες στην αντίπαλη περιοχή, 86,2% ακρίβεια στις προωθητικές μπαλιές και 100% εύστοχες βαθιές μπαλιές. Ο Πινέδα μάλιστα είναι ο πρώτος παίκτης σε πάσες στο πρωτάθλημα ως τώρα με 797 και ο πρώτος ειδικά στις πάσες στο τελευταίο τρίτο με 116, ενώ είναι τρίτος σε έξυπνες πάσες, βγάζοντας συνολικά πέντε, σε μια κατηγορία στην οποία προπορεύεται ο Πέτρος Μάνταλος με εννιά.

Την ίδια στιγμή ο «Μαγίτο» είναι απόλυτα συνεπής και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Τρέχει συνεχώς, όπου πηγαίνει μπάλα είναι πάντα εκεί και βγάζει τρομερή ενέργεια και ένταση λειτουργώντας και ως... καταστροφέας του παιχνιδιού του αντιπάλου. Σύμφωνα με το Wyscout, στις αναμέτρησης με Αρη, Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο καταγράφει μέσο όρο 62% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες και έχει 75% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 4,5 κλεψίματα και 9,75 ανακτήσεις!