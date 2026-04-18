Γρηγορίου: «Αυτή η νίκη να είναι οδηγός για τις επόμενες»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι βάσει εμφάνισης άξιζε τη νίκη απέναντι στον Βόλο ενώ αναφέρθηκε και στις διαιτητικές αποφάσεις.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports μετά τη νίκη του Άρη επί του Βόλου, ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι… «είδατε την εναλλαγή του σκορ. Ακόμη και μ’ αυτή ην κυριαρχική εμφάνιση για σαράντα λεπτά, με ευκαιρίες και επιθετικό ποδόσφαιρο, ο αντίπαλος ο οποίος δεν είχε καν πλησιάσει στην εστία μας πέτυχε το 1-1 μ’ ένα σουτ από πουθενά και μετά από ένα ανύπαρκτο κόρνερ έκανε το 1-2 κι ενώ πιο πριν υπήρχε πέναλτι στον Γκαρέ. Αυτά έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είπαμε ότι αν θέλουμε να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων θα έπρεπε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε στα σαράντα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ισοφαρίσαμε νωρίς, ανατρέψαμε το παιχνίδι και πήραμε μια νίκη την οποία είχαν ανάγκη κυρίως αυτά τα παιδιά και την αξίζουν γιατί κάνουν αξιόλογη προσπάθεια».

Σε ερώτηση για τον πανηγυρισμό του Τίνο Καντεβέρε ο οποίος έσπευσε στον Μιχάλη Γρηγορίου απάντησε: «Ο τρόπος (πανηγυρισμού) ήταν ένα ξέσπασμα γιατί άπαντες ήθελαν τη νίκη. Με όλα τα παιδιά έχω καλή σχέση. Είπαμε πριν τον αγώνα ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα 28 παίκτες στη διάθεσή μου και δεν είχαμε τραυματίες και επί της ουσίας να δουλέψουμε σε θέματα που θέλουμε. Χαίρομαι γι’ αυτή τη σχέση που έχουμε δημιουργία. Με σεβασμό, πειθαρχία και εργατικότητα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και αυτή η νίκη να είναι οδηγός για τις επόμενες».