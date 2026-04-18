Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό με άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη.

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο και προηγήθηκε στο 9ο λεπτό με... ζωγραφιά του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ με άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ τίναξε τα δίχτυα του Τιναλίνι και έκανε το 1-0 για τον Τίτορμο, με το πρώτο του γκολ με την κιτρινομπλέ φανέλα.

O 33χρονος μέσος στην πρώτη του σεζόν στο Αγρίνιο χρειάστηκε 28 εμφανίσεις για να ανοίξει λογαριασμό στο σκοράρισμα.