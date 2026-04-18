ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Το γκολ του Νους για το 2-0
Στο 75' ο ΟΦΗ έφτασε σε δεύτερο γκολ απέναντι στον Λεβαδειακό με σκόρερ τον Νους.
Ο ΟΦΗ διπλασίασε τα τέρματά του στο 75' απέναντι στον Λεβαδειακό με σκόρερ τον Νους. Ο Σενγκέλια εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ στον Ανδρούτσο, αυτός σέντραρε με το δεξί και ο Νους πήρε την κεφαλιά νικώντας κατά κράτος στον αέρα τον Παλάσιος και σημείωσε το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.