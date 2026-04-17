Η αποστολή του Λεβαδειακού για το ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σαββατιάτικο αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει στη διάθεσή του τον Πεντρόσο, ο οποίος εξέτισε την ποινή του. Εκτός, ωστόσο, είναι ο Φίλων και ο Χάνα, που είναι τραυματίες.

Αναλυτικά η αποστολή του Λεβαδειακού: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκλήρωσε η ομάδα μας την προετοιμασία της για την αυριανή (18/4, 18:00) αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Ακολούθως η αποστολή ταξίδεψε για το Ηράκλειο και σε αυτήν βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».