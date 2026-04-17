Η διατήρηση στον στόχο της 5ης θέσης απαιτεί νίκη επί του Βόλου (18/4, 19:00) και ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε αλλαγές στην επιθετική τετράδα.

Διάστημα (περίπου) πέντε μηνών έχει περάσει από την τελευταία φορά που ο Άρης νίκησε στο «Κλ. Βικελίδης». Από εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΛ NOVIBET στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη έως και σήμερα, οι «κίτρινοι» έδωσαν επτά εντός έδρας παιχνίδια με απολογισμό έξι ισοπαλιών και μίας ήττας. Στο πρόσφατο παρελθόν, ουδέποτε «μέτρησαν» τέτοιο αρνητικό σερί. Δεν είχαν νικήσει τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στα Playoff της σεζόν 2023-24, είχαν γνωρίσει επίσης τέσσερις ήττες – στην ίδια διαδικασία – της περιόδου 2019-20. Το μεγαλύτερο αρνητικό σερί (σ. σ. εντός έδρας νίκη στο 12ο παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης») είχε σημειωθεί τη μαρτυρική σεζόν 2013-14.

Μήνες τώρα, ο Άρης βαδίζει στη ζώνη των do or die αγώνων, χωρίς να γνωρίζει αν η 5η θέση οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτό το αρνητικό σερί είναι αναγκαίο να διακοπεί απέναντι στον Βόλο (18/4, 19:00) καθώς αποτελεί τον μοναδικό τρόπο επιβίωσης στον μοναδικό στόχο που απέμεινε, είναι απαραίτητος επίσης και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων λόγω της μειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκεται. Η θεσσαλική ομάδα είναι μάλιστα η μία εκ των δύο που νίκησε φέτος ο Άρης στο «Κλ. Βικελίδης». Στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague με προπονητή τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ενόψει της 2ης αγωνιστικής των Playoff 5-8, ο Μιχάλης Γρηγορίου έδειξε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην 11αδα έχοντας πλέον την ευχέρεια των επιλογών στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλά και στην άμυνα. Για ένα ημίχρονο στη Λιβαδειά, η τετράδα των Γκαρέ-Γιαννιώτα (στα άκρα) με τον Κάρλες Πέρεθ πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε λειτούργησε αρκετά καλά. Βέβαια το παιχνίδι με τον Βόλο έχει διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις καθώς δεν υπάρχουν ομοιότητες στην τακτική συμπεριφορά των Θεσσαλών σε σχέση με τον Λεβαδειακό. Εντούτοις, ο 52χρονος τεχνικός έχει δείξει ότι σκοπεύει να διατητήσει την ίδια τετράδα.

Το ίδιο ισχύει και με το δίδυμο των Ράτσιτς-Χόνγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στη λίστα των επιλογών προστέθηκε ο Κώστας Γαλανόπουλος καθώς ήδη υπάρχει ο Φρέντρικ Γένσεν. Αλλαγές προβλέπεται να υπάρξουν στην άμυνα καθώς στο διάστημα της προετοιμασίας φάνηκαν οι σκέψεις επιστροφής του Λίντσεϊ Ροζ, ως παρτενέρ του Φαμπιάνο Λέισμαν στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα, ο Νοά Φαντιγκά είναι διαθέσιμος και κατά πιθανότητα θα αντικαταστήσει τον Άλβαρο Τεχέρο στη δεξιά πτέρυγα καθώς ο Χαμζά Μεντίλ θα παραμείνει στην αριστερή πλευρά.

Σε κάθε περίπτωση, οι «κίτρινοι» θέλουν να έχουν επιθετική λογική και να νικήσουν έπειτα από σχεδόν 2.5 μήνες κι εκείνο το «διπλό» στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού στα τέλη του περασμένου Γενάρη. Μόνο η νίκη θα τους διατηρήσει στο παιχνίδι διεκδίκησης της 5ης θέσης, εάν κι εφόσον αυτή προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.