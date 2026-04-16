Οι δοκιμές και τα δεδομένα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Mετά το ρεπό της Τετάρτης, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί το πρωί της Πέμπτης και η προετοιμασία του Τριφυλλιού για το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό μπήκε στη τελική της ευθεία.

Οι Αθηναίοι κόντρα στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν μόνο την νίκη για να έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες διεκδίκησης της τρίτης θέσης, μειώνοντας στο -5 ενώ η επικράτηση είναι σημαντική και για λόγους γοήτρου, στο τελευταίο ντέρμπι ''αιωνίων'' στην ιστορική έδρα των ''πρασίνων''.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, που έκλεισε σήμερα τα 66 του χρόνια, έχει καταλήξει στα περισσότερα πρόσωπα της ενδεκάδας αλλά όχι σε όλα. Σήμερα είδε τον Σωτήρη Κοντούρη να τίθεται στη διάθεσή του, ενώ επέστρεψε από την πατρίδα του και ο Αχμέντ Τουμπά που αντιμετώπιζε ένα οικογενειακό πρόβλημα.

Στον αντίποδα, ο Πάλμερ Μπράουν συνεχίζει το ειδικό του πρόγραμμα και δύσκολα θα προλάβει να είναι στην αποστολή.

Ο Ισπανός προπονητής, λοιπόν, έχει καταλήξει στους επτά από τους έντεκα ενώ έχει δίλημμα για τις θέσεις του κεντρικού άξονα, όπου εκεί υπάρχουν φαβορί.

Η αμυντική εξάδα με Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ μοιάζει σίγουρη. Όπως, φυσικά, και η παρουσία του Τεττέη στη κορυφή της επίθεσης. Ο δοκιμές του έμπειρου κόουτς έχουν να κάνουν με τους δύο κεντρικούς χαφ και τους παίκτες πίσω από τον σέντερ φορ.

Ο Τσιριβέγια και ο Ταμπόρδα είναι τα φαβορί για δύο από τις τέσσερις θέσεις και έπειτα στο μυαλό του βρίσκονται οι Ρενάτο, Μπακασέτας για το πλευρό του Ισπανού αμυντικού μέσου αλλά και οι Αντίνο, Ζαρουρί, Πελίστρι για να πλαισιώσουν τον Αργεντινό επιτελικό χαφ.

Όσον αφορά την διάταξη, το 3-6-1 αναμένεται να είναι ξανά η επιλογή του Μπενίτεθ.