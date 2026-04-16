Δύο ευχάριστες ειδήσεις έκρυβε η σημερινή προπόνηση για τον τεχνικού του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, αφού εκείνος είδε τόσο τον Σωτήρη Κοντούρη όσο και τον Αχμέντ Τουμπά να τίθενται στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (19/04-21:00) για την 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Superleague.

Ο Αλγερινός επέστρεψε από την άδεια που είχε πάρει τις προηγούμενες μέρες για προσωπικούς λόγους, οπότε είναι σε απόλυτη ετοιμότητα ενώ ο Έλληνας μέσος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, που τον ταλαιπωρούσαν εδώ και λίγες μέρες.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε και πάλι ο Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό έκανε ο Τζούρισιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς και Σισοκό.