Ο ΠΑΟΚ το είχε κάνει, με διπλό στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός μπορεί;

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα σχετικά με τον Ολυμπιακό των πλέϊ οφ.

Πριν το παιχνίδι Ολυμπιακού-ΑΕΚ είχα τις επιφυλάξεις μου, μεταξύ άλλων και γιατί είχα προσέξει ότι στις πρεμιέρες των πλέϊ οφ οι γηπεδούχοι είχαν συνήθως αρνητικά αποτελέσματα.

Ήταν κάτι περίεργο ίσως, αλλά συνέβαινε. Για παράδειγμα πρόπερσι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3. Η, πέρυσι το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-3. Τα περισσότερα αποτελέσματα των αγώνων της πρεμιέρας των πλέϊ οφ ήταν ισοπαλίες και διπλά. Και είδαμε ότι και φέτος συνέβη το ίδιο πράγμα: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1 και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0.

Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που απορούσα γιατί πολλοί στον Ολυμπιακό έβλεπαν ως ιδανική την κλήρωση του προγράμματος του πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ πρώτη αντίπαλο στο Καραϊσκάκη.

Τέλος πάντων, πάμε για άλλα τώρα. Και με αφορμή το πολύ κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, κοίταξα λίγο να βρω αν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει αρχίσει τόσο άσχημα τα πλέϊ οφ και να τα έχει καταφέρει στο τέλος. Έτσι από περιέργεια περισσότερο.

Είδα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ το 2024 πήρε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ (που και τώρα είναι πρώτη), ενώ είχε ξεκινήσει τα πλέϊ οφ χάνοντας 0-1 από τον Άρη στην Τούμπα. Μόνο που υπάρχουν δύο παράμετροι διαφορετικοί στην περίπτωση τότε του ΠΑΟΚ, σε σχέση με του Ολυμπιακού τότε. Πρώτη, ότι ο ΠΑΟΚ μετά από εκείνη την εντός έδρας ήττα του από τον Άρη βρέθηκε στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο -5. Δεύτερη παράμετρος, ότι τότε τα πλέϊ οφ ήταν 10 αγωνιστικών, με την παρουσία και του Άρη και της Λαμίας, ενώ τώρα είναι τουρνουά έξι αγωνιστικών.

Έχει, όμως, ενδιαφέρον που μία ομάδα το είχε μπορέσει να το κάνει αυτό, να στεφθεί πρωταθλήτρια, κάνοντας ένα τόσο κακό ξεκίνημα. Λεπτομέρεια: Τότε, την 2η αγωνιστική των πλέϊ οφ, ο ΠΑΟΚ είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και παρότι ο Παναθηναϊκός ήταν διεκδικητής του τίτλου, μόλις ένα πόντο πίσω από τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Λουτσέσκου είχε κερδίσει και δη επιβλητικά με 3-2, προηγούμενη στο σκορ με 1-0, με 2-1 και με 3-1. Εκείνο δε το διπλό ήταν καθοριστικό για την κατάκτηση του τίτλου. Τώρα, κι ο Ολυμπιακός παίζει την 2η αγωνιστική στη Λεωφόρο, εναντίον του Παναθηναϊκού. Μπορεί να κάνει ό,τι έκανε τότε ο ΠΑΟΚ;

Παρεμπιπτόντως, ένα χρόνο πριν, το 2023, η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει τα πλέϊ οφ με εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με τον Παναθηναϊκό, παραμένοντας πίσω από αυτόν στη βαθμολογία στο -2. Αλλά στο τέλος η ΑΕΚ το γύρισε και πήρε αυτή το πρωτάθλημα. Άρα, βλέπουμε πως όλα γίνονται. Αρκεί να έχεις καλή ομάδα και να το πιστεύεις ότι μπορείς να το γυρίσεις.

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, και τα τέσσερα πρωταθλήματα που πήρε στα πλέϊ οφ, τα πήρε όχι απλά μπαίνοντας πρώτος στα πλέϊ οφ, αλλά και μπαίνοντας εντυπωσιακά με νίκες στις πρεμιέρες. Στις άλλες δύο σεζόν, που βρέθηκε πίσω στη βαθμολογία, απέτυχε στη διεκδίκηση του τίτλου, τερματίζοντας και τις δύο φορές στην 3η θέση. Το 2024 ήταν στο -5 από την κορυφή και τότε, όπως και τώρα, μετά την πρώτη αγωνιστική, και μάλιστα 4ος στη βαθμολογία. Το δε 2023 ήταν στο -3 από την κορυφή, στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Θα μπορέσει για πρώτη φορά να κάνει την ανατροπή;

Άσχετο: Θυμηθείτε την εξής ενδεκάδα του Ολυμπιακού, με Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ρόντινεί, Ταρέμι, Ζέλσον. Είναι αυτή που έπαιξε στο νικηφόρο 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν στο Καραϊσκάκη, πριν σχεδόν τρεις μήνες. Το ερώτημα είναι, αν αυτή ακριβώς η ενδεκάδα έχει ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Και η απάντηση είναι όχι.

Μπήκε από το παράθυρο, στο ζέσταμα (!), στην ενδεκάδα της Λάρισας στο Καραϊσκάκη ο γκολκίπερ Βενετικίδης. Και έκανε το παιχνίδι της ζωής του, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε λευκή ισοπαλία (0-0).

Ο προπονητής του, ο Παντελίδης, παρότι έως τότε δεν τον είχε βάλει ποτέ, επέλεξε να τον στηρίξει στη συνέχεια. Τον είχε λοιπόν βασικό και στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Με τον Βενετικίδη να τρώει τρία γκολ από τον Αστέρα στην Τρίπολη και άλλα δύο από τον Παναιτωλικό στη Λάρισα. Η ΑΕΛ έχασε και τα δύο ματς και τώρα βρίσκεται εκ νέου υπό την απειλή του υποβιβασμού.

