Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς του Σαββάτου (18/04, 19:00) κόντρα στον Βόλο. Διαθέσιμος ο Γαλανόπουλος.

Μετά το τριήμερο ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στο πλαίσιο της γιορτής του Πάσχα οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν τη Δευτέρα του Πάσχα στις προπονήσεις και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ερχόμενο ματς με τον Βόλο, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το θετικό νέο για τον τεχνικό των Θεσσαλονικιών είναι η επιστροφή του Κώστα Γαλανόπουλο στο κανονικά πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια αερόβιας μορφής.

Οι Κίτρινοι θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το ματς της 2ης αγωνιστικής των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League το πρωί της Τρίτης (14/4).