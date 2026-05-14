Το αφιέρωμα της Super League στον τελικό Κυπέλλου Κ19 ανάμεσα στους δύο αιωνίους της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ και Άρη.

Ο σπουδαίος τελικός Κυπέλλου Κ19 ΠΑΟΚ - Άρης πλησιάζει.

Ο πρωταθλητής Δικέφαλος και κάτοχος του Κυπέλλου την Παρασκευή στις 18:00 θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο, απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του Άρη και το ματς θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Η Super League προχώρησε σε ένα αφιέρωμα των δύο μονομάχων, όπου αναφέρεται:

«Την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 6:00 μ.μ., θα διεξαχθεί ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Αντίπαλοι στον Τελικό Κυπέλλου Κ19 θα είναι ο περσινός κάτοχος του τροπαίου ΠΑΟΚ Κ19 και ο Άρης Κ19.

Ο θεσμός του "Κυπέλλου Super League K19", αποτελεί ένα ακόμα σκαλοπάτι εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από ένα πλαίσιο ανταγωνιστικών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, ο οποίος διεξάχθηκε με τη μορφή μονών αγώνων "knock – out" σε τρεις φάσεις, ενώ κορυφώνεται με τον Τελικό Αγώνα «ΠΑΟΚ– Άρης», από τον οποίο θα αναδειχθεί ο Κυπελλούχος Κ19 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στον Τελικό Κυπέλλου Super League K19, που θα προβληθεί απευθείας από το Novasports Start και από το κανάλι Novasports στο YouTube, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Video Assistant Referee (VAR).

Ο δρόμος για τον Τελικό:

Για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, προηγήθηκαν τρεις φάσεις: Προκριματικά, Προημιτελικά και Ημιτελικά, οι αγώνες των οποίων διεξάχθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν και προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Super League.

ΠΑΟΚ

Στα Προκριματικά του θεσμού, ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Γήπεδο Ζαγαρά και πήρε την πρόκριση με σκορ 2-0 με γκολ των Ελευθεριάδη (63' πεν.) και Στύλου (73').

Στα Προημιτελικά τη διοργάνωσης αντιμετώπισε στο Αθλητικό Κέντρο Λώλας τον Ολυμπιακό όπου και επικράτησε με σκορ 3-1 (Ελευθεριάδης 18', Αρετής 52', Gjoka 79'-Hamza 33').

Στον Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου στο Αθλητικό Κέντρο Λώλας, υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό και με σκορ 3-1 (Γραββάνης 42', Αρετής 63', 67'-Αλμπάνης 69') πήρε την πρόκριση για τον Τελικό του Κυπέλλου Κ19.

Άρης

Στην Προκριματική Φάση επικράτησε με 4-2 επί του Πανσερραϊκού στα πέναλτι (κ.δ. 1-1, Σουγιολτσής 29'-Σαλβάνος 80') στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλύρου.

Στον Προημιτελικό αντιμετώπισε την ΑΕΛ στο Δημ. Γήπεδο Τερψιθέας Λάριδας και χάρη στα δύο γκολ του Αλ. Καραμανλή στο 18' και το 42' (μείωσε στο τελικό 1-2 η ΑΕΛ με τον Petalli στο 77') πήρε την πρόκριση στον Ημιτελικό της διοργάνωσης.

Τελευταίος αντίπαλος στον δρόμο προς τελικό ήταν ο Ατρόμητος, στις 29 Μαρτίου στο "Κλ. Βικελίδης". Στην κανονική διάρκεια του αγώνα δεν υπήρξε νικητής (0-0) και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι όπου ο Άρης επικράτησε με 5-4.

Οι δηλώσεις των Προπονητών και των Αρχηγών

ΠΑΟΚ

Πέτρος Τσιαπακίδης (Προπονητής)

«Ο θεσμός του Kυπέλλου από πέρσι μάς έδωσε την δυνατότητα περισσότερων παιχνιδιών κάτι σημαντικό για αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες! Το format με τα νοκ άουτ παιχνίδια δίνει έξτρα κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και κάνει τον θεσμό πιο απρόβλεπτο!

Όσον αφορά εμάς το ότι και στις δύο διοργανώσεις βρισκόμαστε στον τελικό δείχνει πως οι ποδοσφαιριστές μας έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά σε παιχνίδια που έχουν τον χαρακτήρα του τελικού και σαν ΠΑΟΚ έχουμε στόχο να βρισκόμαστε πάντα εκεί! Ο περσινός τελικός ήταν μια ωραία γιορτή για τα τμήματα υποδομής και το ίδιο ελπίζουμε να γίνει και φέτος στο Αγρίνιο»!

Παναγιώτης Τσίτσκας (Αρχηγός)

«Eίναι σημαντικό για εμάς που βρισκόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου της Super League Κ19 και θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα γι’ αυτό το παιχνίδι. Μας αρέσουν οι τελικοί, εκπαιδευόμαστε φυσικά και για τέτοια παιχνίδια και χαιρόμαστε που εκτός από το πρωτάθλημα – για την κατάκτηση του οποίου είμαστε ενθουσιασμένοι – έχει δημιουργηθεί και η διοργάνωση του Κυπέλλου, που προσθέτει αγώνες, εμπειρίες, ανταγωνισμό και έξτρα κίνητρο.

Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση θα τα δώσουμε όλα για να φέρουμε το τρόπαιο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και να τιμήσουμε τα 100ά γενέθλια της ομάδας, στην οποία μεγαλώσαμε και εκπαιδευτήκαμε».

Άρης

Γρηγόρης Παπαδόπουλος (Προπονητής)

«Η πρόκρισή μας στον τελικό του Κυπέλλου αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για τα τμήματα υποδομής του Άρη.

Είναι η δικαίωση της σκληρής δουλειάς, των θυσιών και της αφοσίωσης που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μου από την πρώτη κιόλας μέρα της προετοιμασίας.

Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την ομάδα και καταβάλλουν τα μέγιστα, όλο το τεχνικό επιτελείο και την διοίκηση.

Γνωρίζουμε τον αντίπαλό μας, πρόκειται για ένα δυνατό σύνολο, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, σ’ έναν τελικό πας για να τον κερδίσεις. Εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι και θα δώσουμε το 100% των δυνάμεών μας στο γήπεδο, προκειμένου να φέρουμε το τρόπαιο στο Κλεάνθης Βικελίδης».

Αλέκος Καραμανλής (Αρχηγός)

«Ύστερα από μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και σκληρή δουλειά, η ομάδα μας βρίσκεται πανάξια στον τελικό αυτής της διοργάνωσης.

Είναι, θεωρώ, η επιβράβευση για όλους τους κόπους και την αφοσίωση όσων απαρτίζουν την ομάδα τα τελευταία έτη στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Άρης.

Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένας αγώνας ανταγωνιστικός και απαιτητικός παρ’ όλα αυτά, προφανώς, αδιαμφισβήτητος στόχος μας είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την ψυχή μας στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να φέρουμε το Κύπελλο στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου είναι και όνειρο όλων μας να αγωνιστούμε σε αυτό το γήπεδο με την ανδρική μας ομάδα».

Η Super League εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Παναιτωλικό, τη Διοίκηση, τα στελέχη, και το προσωπικό της ομάδας, τόσο για την παραχώρηση του γηπέδου, όσο και για την αρωγή στην προετοιμασία του Τελικού Κυπέλλου Super League K19».