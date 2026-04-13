Ολυμπιακός: Θα μπορούσε να είναι λύση για τα πλέι οφ;

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσπαθεί μέσα από το blog του στο Gazzetta να απαντήσει ένα ερώτημα σε επίπεδο ενδεκάδας του Ολυμπιακού ενόψει των πλέι οφ.

Γίνεται, εύλογα, πολύς λόγος για το θέμα της έλλειψης δημιουργίας στον Ολυμπιακό. Και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή, που εκ του ρόλου της πρέπει και να κόβει και να παράγει.

Εξ ου και η αναφορά μου στο προηγούμενο κομμάτι στον Μουζακίτη, που μαζί με τον Νασιμέντο είναι, ας το πούμε έτσι, τα δύο 8άρια του Ολυμπιακού, αν θεωρήσουμε ως 6άρια τους Γκαρθία, Έσε, Σιπιόνι. Η, αν το θέσουμε αλλιώς είναι κάπως πιο επιθετικογενείς μέσοι, σε σχέση με τους άλλους τρεις πιο αμυντικογενείς μέσους.

Το ερώτημα λοιπόν που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε αφορά τον Νασιμέντο. Αν δηλαδή ο μικρόσωμος Πορτογάλος θα μπορούσε να δώσει λύσεις στο δημιουργικό πρόβλημα του Ολυμπιακού σε αυτά τα πέντε ντέρμπι που απομένουν για το φινάλε των πλέϊ οφ. Πάντοτε σύμφωνα με όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό.

Ο Νασιμέντο έχει παίξει κάμποσα ματς σε ρόλο 8αριού στον Ολυμπιακό σε επίπεδο πρωταθλήματος. Μάλιστα, με σχετικά καλή, ενίοτε και πολύ καλή απόδοση. Με την ομάδα να έχει κερδίσει σε όλα. Ας καταγράψουμε αυτές τις νίκες: 2-0 στον Βόλο, 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη, 3-0 τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη, 1-0 στο Αγρίνιο, 2-1 στις Σέρρες, 3-0 στο Ηράκλειο. Δεν είναι πολλά τα ματς, έξι, αλλά δεν είναι και ελάχιστα.

Δίπλα του στη μεσαία γραμμή σε αυτά τα έξι παιχνίδια έπαιξαν από δύο φορές οι Έσε, Γκαρθία κι από μία φορά οι Μουζακίτης, Σιπιόνι. Άρα, ο Μεντιλίμπαρ τον έχει «ταιριάξει» με όλα τα 6άρια. Στο μοναδικό παιχνίδι που δεν πήγε καλά ήταν στο Αγρίνιο, όταν έγινε αλλαγή στο 59’ και τη θέση του πήρε ο Μουζακίτης.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε με ευκολία ότι κανένα από αυτά τα έξι παιχνίδια στα οποία ο προπονητής τον εμπιστεύθηκε δεν ήταν ντέρμπι. Όλα ήταν με μικρομεσαίες ομάδες. Ο Μεντιλίμπαρ τον είχε βάλει και στο 1-1 στη Λεωφόρο και στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε ρόλο 10αριού στο ένα ματς και σε ρόλο έξω αριστερά στο άλλο ματς! Δεν τα είχε πάει καλά ο Πορτογάλος και είχε αντικατασταθεί στο 57’ και στο 65’ αντίστοιχα.

Υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει παίξει 10άρι, και πολύ περισσότερο στα πλάγια της επίθεσης, ούτε στην προηγούμενη ομάδα του, ούτε στην Εθνική Ελπίδων της χώρας του, να συνεχίσουμε και να μνημονεύσουμε ότι Νασιμέντο έχει χρησιμοποιηθεί και σε δύο παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ, έστω ως αλλαγή, αλλά αρκετό χρόνο. Συγκεκριμένα μπήκε αλλαγή στο 31΄ στη θέση του τραυματία Τσικίνιο στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (6-1) με το σκορ 1-0 εκείνη την στιγμή, αγωνιζόμενος για 15 λεπτά ως 10άρι και σε όλο το β΄ ημίχρονο στα πλάγια της επίθεσης. Και μπήκε αλλαγή στο 63’ στη θέση του τραυματία Γκαρθία στο Ολυμπιακός-PSV (1-1) με το σκορ 1-0 εκείνη την στιγμή, αγωνιζόμενος για 21 λεπτά σε ρόλο δεύτερου αμυντικού χαφ δίπλα στον Μουζακίτη και στα 11 τελευταία λεπτά στα πλάγια της επίθεσης.

Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι ο Μεντιλίμπαρ στα λιγοστά μεγάλα παιχνίδια τον Νασιμέντο που τον εμπιστεύθηκε, επέλεξε κυρίως να τον βάλει σε πιο επιθετικούς ρόλους, χωρίς πάντως να πάρει από αυτόν πολλά πράγματα. Πάνω κάτω το ίδιο συνέβη και στα ματς με τον Βόλο (1-0 μέσα), Αστέρα (3-0 έξω), όπου τον είχε σε ρόλο 10αριού. Αντίθετα, περισσότερα πράγματα πήρε όταν τον έβαλε ως κεντρικό χαφ, ως 8άρι η, αν προτιμάτε οκταροεξάρι. Μόνο που χρονικό διάστημα του Νασιμέντο σε τέτοιο ρόλο σε σημαντικό ματς έχουμε μόνο τα 21 λεπτά του κόντρα στην PSV, πολύ μικρό για να κρίνουμε αν θα μπορούσε να βοηθήσει από αυτή τη θέση τώρα στα πλέϊ οφ.

Ίσως θέλει ο προπονητής πιο δυναμικούς και σκληροτράχηλους παίκτες για τις δύο θέσεις των κεντρικών χαφ, ίσως να φοβάται ότι με τη δική του παρουσία θα κοντύνει πολύ η ενδεκάδα του. Από την άλλη, με τα αδιάκοπα τρεξίματα του και την καλή κυκλοφορία της μπάλας, σε συνδυασμό με τη μαχητικότητα του, ο Νασιμέντο μπορεί να βοηθήσει στο κέντρο. Είναι «φρέσκα πόδια», όπως είδαμε κι αυτό το λίγο που έπαιξε με την ΑΕΚ τις προάλλες. Μπροστά, αντιθέτως, για να φανείς πρέπει να κάνεις τη διαφορά σε γκολ κι ασίστ, κάτι που το παιδί δεν δείχνει να το έχει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της καριέρας του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πόσο εύκολο είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν ο Νασιμέντο θα μπορούσε να είναι μία λύση ως βασικό Νο 8 για τον Ολυμπιακό στα πλέϊ οφ;

Άσχετο: θα μπορούσε να ισχύει το σενάριο ότι ο Μεντιλίμπαρ το έχασε στη διαχείριση από την ώρα, τέλη Γενάρη με αρχές Φλεβάρη, που ήρθαν στον Ολυμπιακό ο Αντρέ Λουίς με τον Κλέιτον; Και εμφανίστηκε το πρόβλημα με τους εξτρά ξένους; Δεν μοιάζει το πιθανότερο, ωστόσο οι υποστηριχτές του σχετικού σεναρίου υπενθυμίζουν ότι από τότε χειροτέρεψαν κατά πολύ τα αποτελέσματα της ομάδας…

Πώς έχει έρθει έτσι ο Ολυμπιακός κι έχει παίξει τέσσερα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα εδώ και αρκετό καιρό με βασικό τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας! Δεν είναι και λίγα. Ποιο είναι το κοινό σημείο των τεσσάρων αυτών αγώνων με τον Μπρούνο βασικό αριστερό μπακ;

Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει ούτε σε ένα από αυτά! Διαδοχικά είναι με τον Άρη στο Χαριλάου (0-0), με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά (0-0), με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (0-0) και με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη (0-1). Με την ΑΕΚ είναι το μοναδικό ματς στο οποίο, αντιθέτως, έχει φάει γκολ ο Ολυμπιακός σε αυτά τα ματς, με τον Μπρούνο βασικό.

