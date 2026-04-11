Παναθηναϊκός: Στην Αμφιλοχία για το Πάσχα ο Τεττέη
Στην Αμφιλοχία βρέθηκε για τις ημέρες του Πάσχα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και διεθνής με την Εθνική, Ανδρέας Τεττέη. Ο Έλληνας σέντερ φορ φωτογραφήθηκε με τον Παναγιώτη Τριανταφύλλη, φίλαθλο του Παναθηναϊκού και συγγραφέα του βιβλίου «Αμφιλοχία(ς) Αμφίλοχος, μία πόλη, ένας θρύλος».
Γενικά τον διεθνή Ελληνα φορ τον προσέγγισαν αρκετοί φίλοι της ομάδας και όχι μόνο για μία φωτογραφία. Τη φωτογραφία αυτή ανέβασε ο χρήστης Ηλίας Νακόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.