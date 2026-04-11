Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Ράγιο, σε εκείνους οι οποίοι από την αποθέωση περνάνε στην απαξίωση και για τα ματς που έρχονται...

Καλή Ανάσταση εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλες και σε όλους μας, σε γνωστούς και άγνωστους, σε ΑΕΚτζηδες και... αλλόθρησκους, να σας έχει ο Θεός καλά εσάς και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να δώσει και δύναμη και κουράγιο σε όσους περνούν δοκιμασίες, σε άλλους που βιώνουν δράματα και πόνο, σε εκείνους που πρόσφατα δυστυχώς στερήθηκαν αγαπημένα συγγενικά, ή μη, πρόσωπα. Το φως της Ανάστασης να οδηγήσει όλη την ανθρωπότητα στο δρόμο που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός: της αγάπης, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και της αγνότητας και ταπεινότητας. Μακάρι αυτό το Άγιο Φως να φωτίσει τις καρδιές μας και τις ψυχές όλων και να φέρνει ευλογία στο δύσκολο ταξίδι της ζωής, να συνιστά μόνιμα πηγή έμπνευσης, δύναμης και φυσικά ελπίδας. Χρόνια πολλά σε όλους και να περάσουμε υπέροχα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα ότι και να κάνουμε, όπου και αν βρισκόμαστε, όσα κι αν στερούμαστε, ή διαθέτουμε.

Στα απλά, καθημερινά και κιτρινόμαυρα που αποτελούν τη δική μας ασχολία, την περίοδο των θαυμάτων του Κυρίου, ένα... τέτοιο αλλά με μικρότερη αξία σε δευτερευούσης σημασίας γεγονός, θα ψάξει η ΑΕΚ σε λίγες μέρες στην Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο. Μια τεράστια υπέρβαση, μια συγκλονιστική βραδιά, μια ιστορική ανατροπή, αντίστοιχη με εκείνη του 1977 που την είχε οδηγήσει και τότε στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Τότε μάλιστα την είχε πετύχει σε πολύ πιο δυνατό αντίπαλο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αγγλία, την ΚΠΡ, γεγονός που έμοιαζε πραγματικά με ποδοσφαιρικό θαύμα και ως τέτοιο άλλωστε το είχαν αντιμετωπίσει τα αγγλικά ΜΜΕ και φυσικά όλης της Ευρώπης. Προφανώς και είναι κάτι το πολύ δύσκολο, για κάποιους ανέφικτο, τη στιγμή που απέναντι είναι μια ομάδα που έχει κάνει καλά αποτελέσματα μακριά από την Μαδρίτη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θα επιδιώξει να καταφέρει η ΑΕΚ...

Αρκετοί με ρωτούν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, με μηνύματα στα social, αν πραγματικά το πιστεύω ότι δύναται να τα καταφέρει η Ένωση... Η απάντηση είναι απλή και αποτελεί τον τίτλο του κειμένου που διαβάζετε: Ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του έχουν κερδίσει το: Believe! Και θαρρώ θα έπρεπε όλων, για την ακρίβεια άξιζε ήδη να το έχουν επιβάλλει σε όλους μας, διότι το έχουν αποδείξει πολλάκις σε μια σεζόν και μακάρι να συνεχίσουν να το κάνουν. Μας έχουν δείξει το fight σε κάθε του μορφή, έχουν απογειώσει το believe εκεί που κανείς άλλος δεν πίστευε και στο χορτάρι βγάζουν απόλυτα και ανεξάρτητα αντιπάλου και αποτελέσματος το never give up! Ακόμη και στο 3-0 στο Βαγιέκας δεν τα παράτησαν, έψαξαν το γκολ, προσπάθησαν και σε μια περίπτωση με τον Ζίνι και την κεφαλιά του έφτασαν κοντά να το πετύχουν... Ήταν όμως από εκείνες τις βραδιές που η ...θεά Τύχη είχε ήδη αποφασίσει και καθορίσει το πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση και ποιος θα είναι ο νικητής.

Την Πέμπτη η ΑΕΚ του Νίκολιτς θα επιδιώξει να κάνει την υπέρβαση και όσοι πιστεύουμε από πάντα θα είμαστε εκεί. Ο κόσμος σίγουρα ο οποίος ούτως ή άλλως έδειξε και απέδειξε με τη λήξη και την αντίδρασή του πόσο ξέρει να αναγνωρίζει την προσπάθεια και να την επιβραβεύει. Διότι δεν είδε μια εικόνα ομάδας ανάλογη με εκείνη στο Τσέλιε στο ματς στη League phase του Conference, όπου ηττήθηκε με κάκιστη εικόνα και νοοτροπία, αλλά μια ομάδα που προσπάθησε, δημιούργησε και παρά τα άσχημα παιχνίδια της τύχης δεν τότε έβαλε κάτω... Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό και λόγκο: "μπορεί να συμβεί η ανατροπή;". Προφανώς και είναι δύσκολο, θα συνιστά σούπερ υπέρβαση και μυθικό comeback ομάδας, αλλά δεν γίνεται να υποστηρίξει κανείς ότι είναι ανέφικτο: θα χρειαστούν δυο τέρματα τουλάχιστον έως το 80' στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας και μετά ΟΛΑ γίνονται, όσο απίθανα και να μοιάζουν, αρκεί να το πιστέψεις, να το πιστέψουνε οι πρωταγωνιστές...

Δεν θέλω να κλείσω με γκρίνια μα δεν μου το επιτρέπουν οι ελάχιστοι (ευτυχώς) που περιμένουν στην γωνία για να βγάλουν κακία και χολή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτοί οι οποίοι από την αποθέωση περνάνε στην απαξίωση και φυσικά δεν είναι ποτέ γηπεδικοί μα κάνουν ντόρο στα social (σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αυτοί της απόλυτης απαξίωσης). Από τους αλλόθρησκους αναμενόμενο είναι, αφού περίμεναν πώς και πώς την ήττα της ΑΕΚ για να κράξουν (όπως το κάνουν και Ενωσίτες αντιστρόφως ανάλογα), αυτοί δεν με απασχολούν, μιας και έχουν πρόβλημα διαχείρισης της αποτυχίας της ομάδας τους και υποφέρουν. Είναι οι ίδιοι που πόνταραν πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν θα περάσει σε φάση League phase του Conference από τη τριπλή προκριματική διαδικασία, οι ίδιοι που έγραφαν πως θα μείνουμε εκτός 8αδας της League phase και έπειτα ότι θα μας αποκλείσει η Τσέλιε... Πρόκειται για τους ίδιους αλλόθρησκους άλλωστε που το καλοκαίρι είχαν προβλέψει για το πρωτάθλημα πριν καν αρχίσει πως: "η ΑΕΚ 3η θα είναι φέτος σίγουρα, εκτός διεκδίκησης τίτλου από νωρίς και με διαφορά πίσω μεγάλη, μη την περάσει και ο Παναθηναϊκός που ενισχύθηκε".

***Εννοείται πως η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ήδη γεμάτη για την αναμέτρηση της Πέμπτης (και της Κυριακής). Αναμένεται το γήπεδο να ...βράζει γιατί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα έρθουν όλοι οι believers και όχι οι οπαδοί των social. Γιατί θα ακούγεται παντού το "και το βράδυ, το βραδάκι", γιατί στ' αλήθεια είμαστε "όλοι τρελοί και παλαβοί"!!!